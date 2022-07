Čo ak sa na dovolenke v Chorvátsku nakazíte koronavírusom alebo dostanete pokutu? Ministerstvo zahraničia má pár odporúčaní

K dispozícii je COVID služba

Bez tlmočníka nič nepodpisujte

Na zaplatenie je osem dní

13.7.2022 (Webnoviny.sk) - V súvislosti s pandémiou koronavírusu sú v Chorvátsku od mája zrušené všetky obmedzenia a do krajiny je možné pricestovať bez povinnosti preukazovať sa očkovacím certifikátom, negatívnym testom alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19.Vzhľadom na rastúci počet prípadov nákazy je odporúčané nosenie rúšok v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR na svojej stránke.Slovenským turistom MZVaEZ odporúča, aby v prípade, ak majú podozrenie na ochorenie COVID-19 alebo niektorý z jeho symptómov, informovali vlastníka, resp. prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia, ktorý následne kontaktuje lekára v zmluvnej ambulancii.„V prípade, ak je turista ubytovaný na súkromí, prípadne v kempe a podobne, odporúčame zavolať na tiesňové číslo 194 (prvá pomoc/epidemiologická služba), alebo 113 (COVID služba) denne od 8:00 do 21:00, kde dostane inštrukcie ako ďalej postupovať,“ informuje ministerstvo zahraničia.Slovenským dovolenkárom sú podľa konzula v Chorvátsku Zdenka Galbavého k dispozícii slovenské policajné hliadky v tomto roku výnimočne od 15. júna až do 15. septembra.Pracovníci na našich konzulátoch právne nezasahujú do žiadnych policajných vyšetrovaní ani súdnych rozhodnutí alebo konaní a neriešia ani policajné pokuty a poistné udalosti.„Slovákov chcem upozorniť, aby si dávali pozor na to, že ak nepožiadajú o tlmočníka, aby na policajných zápisoch nepodpisovali niečo, čomu nerozumejú,“ varuje Galbavý a dodáva, že okrem Záhrebu je honorárny konzulát aj v Splite a číslo na slovenských policajtov v Cirkvenici je 0908723525 a v Trogire 0908723526.Náš konzul tiež radí, aby si Slováci v prípade straty alebo krádeže dokladov pre ľahšiu identifikáciu a skoršie vystavenie náhradných dokladov vyhotovili fotokópie originálov a uložili ich na iné miesto ako originály.Od 1. júla sa v Chorvátsku nemôžu platiť pokuty za spáchané priestupky v hotovosti na mieste spáchania priestupku, ale od tohto dátumu Ministerstvo vnútra Chorvátskej republiky úplne prechádza na bezhotovostné vyberanie pokút prostredníctvom POS zariadení (Point Of Sale - elektronické zariadenia umožňujúce realizovať bezhotovostné platby platobnými kartami), informuje slovenský rezort diplomacie.Ak turista chce zaplatiť pokutu na mieste činu, no nemôže tak urobiť, pretože nemá pri sebe kartu, nemá dostatok finančných prostriedkov na účte alebo z iného dôvodu, policajný príslušník mu odovzdá Oznámenie o spáchanom priestupku.V tomto prípade sa bude mať za to, že pokuta bola vybratá na mieste spáchania priestupku, ak občan pokutu zníženú o polovicu sumy zaplatí do troch dní od získania Oznámenia o priestupku a predloží doklad o tom.Ak občan odmietne zaplatiť pokutu na mieste spáchania priestupku, policajti mu vydajú Príkazný priestupkový rozkaz, pričom sa bude mať za to, že pokuta je v plnej výške zaplatená, ak občan uhradí priestupkový príkaz maximálne do osem dní odo dňa jeho platnosti. Vtedy mu je umožnené zaplatiť dve tretiny z uloženej pokuty.