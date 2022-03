Čo by hrozilo Fínsku, kebyže požiada o vstup do NATO? Prezident Niinistö vyjadril svoje obavy

26.3.2022 (Webnoviny.sk) - Fínsky prezident Sauli Niinistö povedal, že jeho krajina by sa pravdepodobne stalaNiekoľko prieskumov verejnej mienky v posledných týždňoch ukázalo, že väčšina Fínov si teraz želá vstup krajiny do NATO. Pred ruskou inváziou na Ukrajinu prípadný vstup do aliancie podporovalo len 25 percent obyvateľov Fínska.Prezident Sauli Niinistö v rozhovore pre verejnoprávneho vysielateľa YLE v sobotu povedal, že najväčším prínosom členstva v NATO by boloPoukázal však na riziko deštruktívneho správania sa Ruska počas prístupového procesu, ktorý by trval prinajmenšom mesiace.Konštatoval, že prihláška by viedla k napätiu na hraniciach Fínska s Ruskom, vrátane možnostia to nielen lietadlami, ako Fínsko už v minulosti zažilo.„Dokonca ani nevieme o všetkých možnostiach hybridného ovplyvňovania, ktoré by niekto mohol vymyslieť. Celý svet informačných technológií je zraniteľný. Aj niektoré dôležité funkcie spoločnosti môžu byť narušené," povedal Niinistö.