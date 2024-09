Čo by nemalo chýbať vo vašom životopise a motivačnom liste? Firmy pri výbere zamestnanca si všímajú tieto veci

Zacielené na mäkké zručnosti

Pridajte skôr záujmy ako základnú školu

Fotografia v životopise áno, ale nie selfie

Motivačný list nie príliš dlhý a zložitý

9.9.2024 (SITA.sk) - Očakávania od zamestnancov sa z roka na rok líšia, a s tým sa aj menia životopisy, ktoré presvedčia zamestnávateľa, že práve vy ste ten človek, ktorého hľadá do svojej firmy.Podľa marketingovej riaditeľky personálnej agentúry Grafton , Jitky Kouba, firmy pri posudzovaní kandidátov kladú veľký dôraz na získané znalosti a zručnosti uchádzačov v súvislosti s danou pracovnou pozíciou.„V žiadnom životopise by nemali chýbať údaje ako meno, adresa bydliska, kontakty, obdobia pôsobenia v súčasnom a predchádzajúcom zamestnaní, dosiahnuté vzdelanie a získané tituly,“ uviedla Kouba.Pre absolventov je dôležité uvádzať všetky pracovné skúsenosti získané počas štúdia, vrátane dobrovoľníckych aktivít, projektov a zahraničných stáží.„Tieto aktivity poukazujú na to, že kandidát je aktívny, zodpovedný a má pozitívny prístup k práci. V absolventskom životopise by mal byť kladený dôraz na vzdelanie, vrátane názvu školy, špecializácie a výsledkov záverečných prác,“ dodala marketingová riaditeľka Graftonu.Podľa hovorkyne Alma Career Slovakia Ľubici Melcerovej uchádzači by pri tvorbe svojho životopisu nemali vynechať ani tvrdé a mäkké zručnosti, čiže na akej úrovni ovládajú cudzie jazyky, prácu s počítačovými programami, vlastnenie vodičského preukazu.„Netreba zabúdať na mäkké zručnosti, na ktoré firmy hľadia stále viac, čiže zodpovednosť, prezentačné zručnosti, samostatnosť, komunikačné schopnosti, flexibilita, spoľahlivosť, tímovosť a podobne,” doplnila Melcerová.Zároveň dodáva, že firmy si pri výbere kandidátov všímajú najmä pracovné skúsenosti relevantné pre danú pozíciu a zručnosti. V najbližších rokoch budeme podľa jej slov pravdepodobne sledovať trend, kedy budú zručnosti dôležitejšie ako to, kde uchádzači predtým pracovali.Častou chybou je aj vypisovanie základných škôl a nespomenutie kariérnych prestávok, najmä u žien, ktoré boli na materskej dovolenke. Jitka Kouba zdôrazňuje, že životopis by mal byť jednoduchý a nepreplácaný.„Kreatívne pozície môžu byť doložené ukážkami práce, ale CV by malo byť striedme. Je dôležité uvádzať vždy pravdu a CV by malo korešpondovať s profilom na LinkedIn,“ dodala s tým, že pri aktualizácií životopisu by takisto mali záujemcovia vynoviť informácie aj na svojom LinkedIne. Melcerová dodáva, že samozrejmosťou je správna gramatika v texte.Ďalšou častou chybou pri písaní životopisu je tiež vypisovanie údajov, ktoré sa do CV už dávno nepíšu a to je stav - slobodný, vydatá prípadne iný. Dokonca sa podľa Jitky Kouba v Graftone stretávajú aj s tým, že tam ľudia píšu rozvedená/ý alebo počet detí. Spresnenie svojich záujmov nie je podmienkou, no môžu vám pomôcť.„Záujmy personalistom alebo potenciálnym nadriadeným čo to o kandidátovi prezradia, je totiž dôležité, aby zapadol do firemnej kultúry. Čiže pár riadkov o sebe a svojich záľubách môže pomôcť,” radí Melcerová za Alma Career.Fotografia v životopise môže byť, ale nie je nutnosťou. Podľa Jitky Kouba ak je fotka súčasťou CV, mala by byť profesionálna a aktuálna. Rovnaký názor zastáva aj Melcerová, podľa ktorej by uchádzač alebo uchádzačka mali na fotke pôsobiť milo a profesionálne. Zdôrazňuje, že selfies alebo fotky z párty nie sú vhodné.„Často sa stretávame, že si človek do CV dáva fotku z dovoleniek, iba vyreže seba, ale je to na tej fotke poznať. Prípadne sme sa stretli s tým, že uchádzač vzal fotku napríklad z promócie, kde sa fotil trebárs s rodičmi a len ich orezal. Fotka by mala byť skôr oficiálna, podobná tej, ktorú máte v páse alebo v občianskom preukaze,” vysvetľuje marketingová riaditeľka personálnej agentúry Grafton.Keď už sa záujemca rozhodnete do svojho CV fotiť sám alebo sama doma, tak by sa mal vhodne obliecť (košeľa, sako, šaty, blúzka a pod.), dámy by sa mali prípadne vhodne nalíčiť a vyfotiť sa na bielom pozadí. Nie je nutná celá postava, stačia fotografie podobné ako do občianskeho preukazu.Pokiaľ ide o motivačný list, ten by mal byť prispôsobený konkrétnej pracovnej pozícii a mal by prebudiť záujem o kandidáta.„Je dôležité uviesť, prečo je uchádzač ideálnym kandidátom, prečo chce pracovať pre danú spoločnosť a aké prínosy môže priniesť,“ uviedla Kouba, pričom zdôrazňuje, že list by nemal byť dlhý a zložitý. Ideálne je jedna strana s rozdelenými textom do tematických odsekov.Hovorkyňa z Alma Career Slovakia tiež tvrdí, že všeobecné frázy neobstoja a personalisti a personalistky ľahko prekuknú, ak uchádzač posiela rovnaký, ničnehovoriaci motivačný list bez ohľadu na to, na akú ponuku reaguje. Podľa jej slov treba tiež dať najavo, že o firme niečo vedia.„Motivačný list je atraktívny, ak z neho cítiť skutočný záujem pracovať pre danú spoločnosť. Uchádzači môžu vyzdvihnúť nedávnu aktivitu firmy, ktorá ich zaujala a prečo, uviesť osobný vzťah k značke,” uzavrela Ľubica Melcerová.