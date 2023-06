Čo chápeme pod falšovaním a manipulovaním volieb? Politológ reaguje na tvrdenia politikov

Strašenie a agitácia

Nominanti s minimálnymi skúsenosťami

16.6.2023 (SITA.sk) - Je potrebné rozlišovať, čo chápeme pod falšovaním a manipulovaním volieb, reaguje politológ Alexander Onufrák z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na tvrdenia politických subjektov o možnej manipulácii či falšovaní výsledkov blížiacich sa predčasných parlamentných volieb na Slovensku.Ak pod ním rozumieme vyslovený zásah do priebehu volieb, napríklad zo zahraničia, Onufrák je toho názoru, že tvrdenia politických strán sú skôr strašením a agitáciou, aby zmobilizovali čo najviac voličov, a to bez ohľadu na to, z ktorej svetovej strany by mal takýto zásah prísť.„Okrem toho, je paradoxné, že o „falšovaní“ a „manipulácií“ volieb sa vyjadrujú často politici práve tých politických strán, ktoré v minulosti nejakým spôsobom už voľby „ovplyvňovali“," uviedol politológ pre agentúru SITA. V tomto kontexte pripomenul napríklad zvážanie voličstva do volebných miestností, finančné motivovanie elektorátu či vynášanie hlasovacích lístkov, čiže takzvaný „kolotoč".Kto pozná volebné mechanizmy podľa Onufráka vie, že na zabránenie manipulácie volieb sú tu i členovia volebných komisií na rôznych úrovniach, ktorí by v prípade podozrenia na manipuláciu volieb mali zasiahnuť v rozsahu určenom zákonom.„Koniec-koncov to isté platí aj pre každého jedného občana," dodal. Čo ale politológ považuje za problematické je, že niektoré politické subjekty zvyknú nominovať do volebných komisií ľudí, ktorí majú s pôsobením v nich minimálne skúsenosti, a to len za účelom, aby niekoho nominovali. Podľa Onufráka sa to týka najmä menších subjektov, ktoré nemajú dostatočnú členskú základňu.„Na druhej strane, ak poniektorí predstavitelia poniektorých politických strán hovoria o „manipulácií“ volieb, čo tak zamyslieť sa nad nedostatkami, či rovno „defektmi“ volebnej legislatívy platnej na Slovensku. Ako príklad možno uviesť existenciu jedného volebného obvodu v rámci volieb do NR SR, stranícke kreovanie kandidátnych listín namiesto napríklad abecedného zoradenia, trojpercentná hranica pri získaní poslaneckého mandátu – teda prednostné hlasovanie a takto by som mohol pokračovať ďalej," vysvetľuje Onufrák. I toto podľa neho možno považovať za určité ovplyvnenie volebných výsledkov, ktoré môže byť prospešné pre niektorých kandidujúcich.