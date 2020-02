Čo dostanú poslanci, ak nebudú opätovne zvolení do parlamentu? Tučné odstupné a počítač

Vysoký nadštandard

Trojnásobok priemernej mesačnej mzdy

2.2.2020 (Webnoviny.sk) - Poslanci, ktorí nebudú vo februárových voľbách opätovne zvolení do parlamentu, dostanú odstupné vo výške troch platov, teda vyše 9-tisíc eur. Podmienkou je, aby svoj mandát vykonávali minimálne päť rokov. S dvomi platmi vo výške viac ako 6-tisíc eur odídu tí, ktorí boli v Národnej rade SR (NR SR) aspoň päť mesiacov a menej ako päť rokov.Z hľadiska bežného občana je výška odstupného podľa politológa a rektora Vysokej školy politických a spoločenských vied v Kutnej Hore Tomáša Koziaka vysoký nadštandard. Ako ďalej poznamenal, principiálne voči odstupnému ako takému nemožno nič namietať.„Suma odstupného sa však javí ako vysoká, ale odvíja sa od výšky platov a času, ktorý poslanci strávili v parlamente. Možno by mali byť citlivejší k verejnej mienke, pretože oni si sami schvaľujú platy mimo súkromných firiem,“ povedal agentúre SITA Koziak.Okrem odstupného bývalým zákonodarcom zostane aj osobný počítač a tlačiareň, ktoré dostali na začiatku volebného obdobia. Pred štyrmi rokmi bolo odstupné pre poslancov nižšie, pretože zarábali menej.Tí, ktorí vykonávali mandát aspoň päť rokov, dostali necelých 6-tisíc eur a poslancom, ktorí strávili v NR SR menej ako päť rokov a minimálne päť mesiacov, prišlo na účet takmer 4-tisíc eur.Mesačný plat poslanca sa stanovuje podľa zákona o platových pomeroch ústavných činiteľov ako trojnásobok priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve. Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou NR SR agentúru SITA informoval, že plat poslanca v roku 2020 predstavuje 3 039 eur.Poslanec má nárok aj na paušálne náhrady, tie sú nezdanené a nepodliehajú odstupnému. Poslanec s trvalým pobytom z Bratislavského kraja poberá sumu 1 824 eur a poslanci z ostatných krajov dostanú viac, konkrétne 2 128 eur. Príjem „mimobratislavského poslanca“ tak predstavuje celkovo 5 167 eur a „bratislavského“ 4 863 eur.Od roku 2019 si poslanci odmietli ďalej zmrazovať platy, a preto došlo k ich nárastu. Ich finančné ohodnotenie im totiž od roku 2008 nerástlo z dôvodu finančnej a hospodárskej krízy. Do konca roku 2018 bol mesačný plat poslanca s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji aj s paušálnymi náhradami 3 346 eur a „mimobratislavského“ 3 576 eur mesačne.