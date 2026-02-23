|
Pondelok 23.2.2026
Meniny má Roman, Romana
Denník - Správy
Čo je fyzioterapia a kedy ju naozaj potrebuješ?
Fyzioterapia je často vnímaná ako riešenie až vtedy, keď už „niečo bolí“. Pravda je však taká, že fyzioterapia nie je len o liečbe bolesti, ale najmä o hľadaní jej príčiny a prevencii opakovania problému.
V tomto článku sa pozrieme na to:
-
čo fyzioterapia v skutočnosti je
-
v akých situáciách má najväčší zmysel
-
a prečo by nemala byť až poslednou možnosťou
Čo je fyzioterapia?
Fyzioterapia je zdravotno-pohybová disciplína, ktorá sa zameriava na:
-
diagnostiku pohybového aparátu
-
liečbu bolesti a obmedzenia pohybu
-
obnovu funkcie po úrazoch, operáciách alebo preťažení
-
prevenciu zranení a návrat k plnohodnotnému pohybu
Na rozdiel od masáže alebo bežného cvičenia ide o odborný proces, kde sa pracuje:
-
manuálne
-
pohybovo
-
a diagnosticky
???? Príkladom moderného prístupu k fyzioterapii je služba, ktorú poskytuje
SportWell, kde fyzioterapia nie je izolovaná služba, ale súčasť širšieho pohybového konceptu.
Viac informácií nájdeš tu:
???? https://sportwell.sk/sportwell-sluzby/fyzioterapia/
Fyzioterapia ≠ masáž
Jedna z najčastejších mylných predstáv je, že fyzioterapia je „len masáž“.
Rozdiel je zásadný:
-
masáž rieši najmä uvoľnenie svalov
-
fyzioterapia rieši príčinu problému
Fyzioterapeut:
-
analyzuje pohyb
-
sleduje držanie tela
-
testuje svalovú rovnováhu
-
hľadá súvislosti medzi bolesťou a pohybom
???? Preto má fyzioterapia zmysel aj vtedy, keď bolesť ešte nie je výrazná, ale telo vysiela varovné signály.
Kedy fyzioterapiu naozaj potrebuješ?
1. Keď ťa niečo bolí opakovane
Ak sa bolesť:
-
stále vracia
-
presúva sa z miesta na miesto
-
objavuje sa pri pohybe alebo po tréningu
je veľká šanca, že problém nie je tam, kde ho cítiš.
➡️ V takom prípade je ideálne absolvovať odbornú fyzioterapeutickú diagnostiku, akú ponúka aj SportWell.
2. Po úraze alebo operácii
Po zranení alebo operácii je návrat k pohybu bez odbornej pomoci rizikový.
Fyzioterapia pomáha:
-
obnoviť rozsah pohybu
-
správne zapojiť svaly
-
predísť kompenzáciám
-
urýchliť návrat k bežnému životu alebo športu
???? Fyzioterapia v SportWell je často prepojená aj s rekondičným alebo funkčným tréningom, čo výrazne zvyšuje kvalitu návratu k pohybu.
3. Ak máš sedavé zamestnanie
Bolesti krížov, krku alebo ramien dnes netrápia len športovcov.
Sedavý životný štýl spôsobuje:
-
oslabený stred tela
-
skrátené svaly
-
zlé držanie tela
Fyzioterapia pomáha:
-
identifikovať problémové miesta
-
naučiť správne pohybové vzorce
-
predchádzať chronickým bolestiam
➡️ Práve preto má fyzioterapia význam aj ako prevencia, nie len ako riešenie bolesti.
Fyzioterapia a šport
Pre aktívnych ľudí a športovcov je fyzioterapia:
-
nástrojom na zlepšenie výkonu
-
prevenciou zranení
-
spôsobom, ako trénovať dlhodobo bez výpadkov
Fyzioterapeut dokáže:
-
odhaliť slabé články pohybového reťazca
-
upraviť tréningové zaťaženie
-
pomôcť s regeneráciou
???? Ak športuješ a chceš sa hýbať dlhodobo bez bolesti, fyzioterapia by mala byť prirodzenou súčasťou tvojho režimu.
Viac o prístupe nájdeš tu:
???? https://sportwell.sk/sportwell-sluzby/fyzioterapia/
Ako prebieha fyzioterapia v praxi?
Kvalitná fyzioterapia nie je jednorazová procedúra.
Zvyčajne zahŕňa:
-
-
manuálnu prácu a cielené techniky
-
pohybové cvičenia
-
odporúčania do bežného života alebo tréningu
???? Práve kombinácia fyzioterapie a aktívneho pohybu je model, na ktorom je postavená aj fyzioterapia v SportWell.
Kedy fyzioterapia nestačí sama o sebe?
Fyzioterapia je veľmi silný nástroj, ale najlepšie funguje vtedy, keď:
-
nadväzuje na ňu pohyb
-
klient mení pohybové návyky
-
je súčasťou širšieho systému
Preto sa často kombinuje s:
-
funkčným tréningom
-
rekondičným tréningom
-
riadenou regeneráciou
Záver: fyzioterapia nie je až posledná možnosť
Fyzioterapia nie je určená len pre ľudí s vážnymi zraneniami.
Je pre každého, kto:
-
cíti bolesť
-
chce sa hýbať bez obmedzení
-
nechce riešiť problémy až vtedy, keď sú vážne
???? Ak chceš pochopiť svoje telo, zlepšiť pohyb a predísť opakovaným problémom, fyzioterapia je jeden z najrozumnejších krokov.
