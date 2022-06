Čo je investovanie? Ako môžete začať investovať?

V širšom zmysle môže byť investovanie aj o míňaní času alebo peňazí na zlepšenie vlastného života alebo života iných. Ale vo svete financií je investovanie nákupom cenných papierov, nehnuteľností a iných hodnotových položiek v honbe za kapitálovými ziskami alebo príjmami.

Aké sú základné typy investícií?

Existujú tri hlavné triedy aktív, do ktorých môžu ľudia investovať s nádejou na zhodnotenie: akcie, dlhopisy a nehnuteľnosti. Okrem týchto základných cenných papierov existujú fondy ako podielové fondy a fondy obchodované na burze (ETF), ktoré nakupujú rôzne kombinácie týchto aktív. Keď vynecháte tieto prostriedky, investujete stovky alebo tisíce jednotlivých aktív.

Zásoby

Obchodovanie s akciami zahŕňa nákup a predaj akcií spoločností v snahe zarobiť peniaze na denných zmenách cien. Obchodníci pozorne sledujú krátkodobé cenové výkyvy týchto akcií a potom sa snažia nakupovať nízko a predávať vysoko.

Tento krátkodobý prístup odlišuje obchodníkov s cennými papiermi od tradičných investorov na akciovom trhu, ktorí majú tendenciu byť v ňom dlhodobo.

Aj keď obchodovanie s jednotlivými akciami môže priniesť rýchle zisky pre tých, ktorí správne načasujú trh, nesie so sebou aj nebezpečenstvo značných strát. Majetok jednej spoločnosti môže rásť rýchlejšie ako trh ako celok, no rovnako ľahko môže klesnúť.

dlhopisy

Dlhopisy umožňujú investorom „stať sa bankou“. Keď spoločnosti a krajiny potrebujú získať kapitál, požičiavajú si peniaze od investorov vydaním dlhu, nazývaného dlhopisy.

Keď investujete do dlhopisov, požičiavate peniaze emitentovi na dobu určitú. Výmenou za vašu pôžičku vám emitent zaplatí pevnú mieru návratnosti, ako aj peniaze, ktoré ste im pôvodne požičali.

Kvôli ich garantovanej, pevnej miere návratnosti sú dlhopisy známe aj ako investície s pevným výnosom a sú vo všeobecnosti menej rizikové ako akcie. Nie všetky dlhopisy sú však „bezpečnými“ investíciami. Niektoré dlhopisy vydávajú spoločnosti so zlým úverovým ratingom, čo znamená, že je pravdepodobnejšie, že nesplatia svoje záväzky.

Nehnuteľnosť

Do nehnuteľností môžete investovať kúpou domu, budovy alebo pozemku. Investície do nehnuteľností sa líšia úrovňou rizika a podliehajú širokému spektru faktorov, ako sú ekonomické cykly, miera kriminality, ratingy verejných škôl a stabilita miestnej samosprávy.

Ľudia, ktorí chcú investovať do nehnuteľností bez toho, aby museli priamo vlastniť alebo spravovať nehnuteľnosť, môžu zvážiť nákup akcií realitného investičného trustu (REIT). REIT sú spoločnosti, ktoré využívajú nehnuteľnosti na generovanie príjmu pre akcionárov. Tradične vyplácajú vyššie dividendy ako mnohé iné aktíva, napríklad akcie.

Podielové fondy a ETF

Podielové fondy a ETF investujú do akcií, dlhopisov a komodít podľa určitej stratégie. Fondy ako ETF a podielové fondy vám umožňujú investovať do stoviek alebo tisícok aktív naraz, keď si kúpite ich akcie. Vďaka tejto jednoduchej diverzifikácii sú podielové fondy a ETF vo všeobecnosti menej rizikové ako individuálne investície.

Aj keď podielové fondy aj ETF sú typy fondov, fungujú trochu inak. Podielové fondy nakupujú a predávajú širokú škálu aktív a sú často aktívne spravované, čo znamená, že investičný profesionál si vyberá, do čoho investuje. Podielové fondy sa často snažia dosahovať lepšie výsledky ako benchmarkový index. Táto aktívna a praktická správa znamená, že investície do podielových fondov sú vo všeobecnosti drahšie ako do ETF.

ETF obsahujú aj stovky alebo tisíce jednotlivých cenných papierov. Namiesto toho, aby sa ETF pokúšali poraziť konkrétny index, sa však vo všeobecnosti snažia kopírovať výkonnosť konkrétneho benchmarkového indexu. Tento pasívny prístup k investovaniu znamená, že návratnosť vašich investícií pravdepodobne nikdy neprekročí priemerný výkon benchmarku.

Keďže nie sú aktívne spravované, investície do ETF zvyčajne stoja menej ako do podielových fondov. A historicky len veľmi málo aktívne spravovaných podielových fondov dlhodobo prekonalo svoje benchmarkové indexy a pasívne fondy.

Ako myslieť na riziko a investovanie

Rôzne investície prinášajú rôzne úrovne rizika. Podstupovanie väčšieho rizika znamená, že vaše investičné výnosy môžu rásť rýchlejšie – ale tiež to znamená, že čelíte väčšej šanci na stratu peňazí. Naopak, menšie riziko znamená, že môžete dosahovať zisky pomalšie, ale vaša investícia je bezpečnejšia.

Rozhodovanie o tom, aké veľké riziko podstúpite pri investovaní, sa nazýva meranie tolerancie voči riziku. Ak vám vyhovuje viac krátkodobých vzostupov a poklesov hodnoty vašej investície pre šancu na väčšie dlhodobé výnosy, pravdepodobne máte vyššiu toleranciu rizika. Na druhej strane sa môžete cítiť lepšie s pomalšou, miernejšou mierou návratnosti, s menším počtom vzostupov a pádov. V takom prípade môžete mať nižšiu toleranciu rizika.

Vo všeobecnosti finanční poradcovia odporúčajú, aby ste podstúpili väčšie riziko, keď investujete na vzdialený cieľ, napríklad keď mladí ľudia investujú na dôchodok. Keď máte roky a desaťročia na to, aby ste potrebovali svoje peniaze, vo všeobecnosti máte lepšiu pozíciu na zotavenie sa z poklesu hodnoty vašej investície.

Medzi vysoko rizikové investície patrí napríklad obchodovanie s binárnymi opciami. Ak máte 20 alebo 30 rokov, môžete investovať do obchodovania s opciami, aby ste si krátkodobo vypestovali svoje hniezdo. Ak prehráte, máte dostatok času na opätovné zostavenie portfólia na investovanie. Možno budete mať šťastie a svoje bohatstvo budete môcť ľahko rozšíriť za niekoľko dní alebo dokonca minút. Pamätajte však, že vysoko rizikové investície sa odporúčajú skúseným investorom. Preto by ste si pred takýmito investíciami mali dôkladne preštudovať. Viac informácií nájdete na tejto webovej lokalite.