Čo je nové na slovenskom knižnom trhu?

Bratislava 2. júla (TASR) – Nové tituly románov, knihy venované ezoterike, životnému štýlu či cvičebnice pre žiakov základných škôl pribudli v uplynulom týždni na pultoch slovenských knižných obchodov.Thomas a Nely sú hlavnými postavami románu Šéfom môjmu šéfovi z pera slovenskej autorky Michaely Zamari. Ich vzťah sa jeho vinou veľmi narušil, on však má nápad, ako ho opäť narovnať.Britská prozaička a dramatička Deborah Levy prichádza s románom Horúce mlieko. Mladá antropologička Sofia sa pokúša vyriešiť záhadu nevysvetliteľnej dlhej choroby svojej matky Rose. Spolu s matkou odcestujú na horúce vyprahnuté pobrežie Španielska, aby tam spolu navštívili slávneho špecialistu, ktorý je ich poslednou nádejou.Austrálska spisovateľka a producentka Rhonda Byrne prichádza s novinkou z oblasti ezoteriky Ako mi Tajomstvo zmenilo život. Každý príbeh je autentickou ilustráciou cesty k úspechu bez ohľadu na to, či ide o peniaze, zdravie, vzťahy, lásku, rodinu, kariéru alebo iné oblasti života.Z pera americkej autorky Erin Wattovej je novinka Prekliaty princ. Hlavná postava Reed Royal má všetko, atraktívny vzhľad, spoločenské postavenie, peniaze. Nikdy mu však nezáležalo na ničom okrem rodiny. Až kým sa v jeho živote neobjavila Ella Harperová. To, čo sa pôvodne začalo ako prejav čírej nenávisti, sa postupne zmenilo na túžbu mať Ellu po svojom boku.Japonský neurovedec, autor bestsellerov a rozhlasový redaktor Ken Mogi je autorom Malej knihy o ikigai. Ikigai je spôsob myslenia, ktorý môže meniť život. Kniha plná postrehov, rád a múdrosti povedie čitateľa po ceste k naplnenej a zdravej existencii.Známy slovenský hudobník a spisovateľ Branislav Jobus prichádza s novinkou pre tínedžerov Muflón Ancijáš a mimozemšťan. Ancijáš sa dostal až do vesmíru a zažil tam naozaj všeličo: zachránil zloducha Antónia Migrifiča, pral kozmonautom ponožky, skamarátil sa aj s vesmírnou bunkou Vebunkou, s ktorou spolu pristál na ostrove Maurícius vo vyhasnutej sopke a ukázal jej kus nášho sveta.Anna Holováčová a Terézia Lampartová napísali cvičebnice Diktáty a pravopisné cvičenia pre 3., 4., 5. ročník základných škôl. Sú určené všetkým žiakom, ktorí si chcú precvičiť, zopakovať a upevniť učivo zo slovenského jazyka. Na overenie správnosti sú na konci kníh uvedené riešenia úloh.