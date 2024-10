Čo majú spoločné stukovatená pečeň a chronické ochorenie obličiek?

MASLD je multisystémové ochorenie

Jedno ochorenie ovplyvňuje druhé a naopak

Dôležitá je včasná diagnostika, ešte dôležitejšia prevencia

Pečeni pomôžu aj fosfolipidy

4.10.2024 (SITA.sk) -Chronické ochorenie obličiek postihuje viac ako 25 % dospelej populácie nad 65 rokov v západných krajinách a týka sa 16 % dospelej populácie všetkých vekových skupín.Súčasná populačná prevalencia MASLD je približne 30–40 % u mužov a 15–20 % u žien a je ešte vyššia u ľudí s diabetes mellitus typu 2, pričom v tejto skupine pacientov sa vyskytuje až u 70 %.Podľa väčšiny štúdií je prevalencia chronického ochorenia obličiek zvýšená u pacientov s MASLD bez ohľadu na vek, pohlavie, index telesnej hmotnosti (BMI) a iné faktory, ako je diabetes, hypertenzia, obezita a dokonca aj u pacientov s normálnou alebo takmer normálnou funkciou obličiek pri východiskovej hodnote.Zistilo sa, že prevalencia CHOO je vyššia u pacientov so steatohepatitídou ako u pacientov s jednoduchou steatózou.MASLD je multisystémové ochorenie, ktoré má významnú spojitosť so zvýšeným rizikom širokého spektra nepečeňových komplikácií.Je tiež hlavnou príčinou morbidity a mortality súvisiacej s pečeňou.Za posledné desaťročie sa ukázalo, že MASLD sa neobmedzuje len na chorobnosť a úmrtnosť súvisiacu s pečeňou, ale pribúdajú dôkazy o tom, že je to multisystémové ochorenie, ktoré postihuje extrahepatálne orgány a regulačné dráhy. Napríklad MASLD zvyšuje riziko diabetes mellitus 2. typu, kardiovaskulárne ochorenia a tiež chronické ochorenie obličiek.Chronické ochorenie obličiek je najbežnejšou formou ochorenia obličiek na svete. Výskyt tohto ochorenia stúpa, čo je spôsobené najmä starnutím populácie, ako aj globálnym nárastom hypertenzie, metabolického syndrómu a metabolických rizikových faktorov, najmä obezity a cukrovky 2. typu. Vysoká úmrtnosť, chorobnosť na CHOO a náklady na zdravotnú starostlivosť pri liečbe, viedli výskumníkov k hľadaniu potenciálne modifikovateľných rizikových faktorov, ako jeNa základe vedeckých publikácií je prevalencia chronického ochorenia obličiek významne zvýšená u pacientov s MASLD a prevalencia MASLD je tiež vyššia u pacientov s CHOO ako u pacientov bez tohto ochorenia. Tieto zistenia naznačujú, že pacienti s MASLD by mali byť vyšetrovaní na CHOO a pacienti s CHOO a metabolickým syndrómom by mali byť "skrínovaní" na MASLD. Pacienti so stukovatenou pečeňou a chronických ochorením obličiek by mali byť liečení a sledovaní multidisciplinárnym tímom, ktorý zahŕňa špecialistov z hepatológie, nefrológie, diabetológie a kardiológie.MASLD je najčastejšou príčinou chronického ochorenia pečene a je hlavnou príčinou morbidity a mortality súvisiacej s pečeňou. Chorá pečeň nebolí a keď už začne, je zle. Je teda nesmierne dôležité diagnostikovať stukovatenie pečene včas a ideálne vzniku tohto ochorenia predchádzať. Ako pri väčšine ochorení, aj v tomto prípade je najdôležitejšia prevencia. Tá spočíva v konzumácii zdravých jedál a pravidelnom pohybe.Pečeni postihnutej MASLD môžete tiež pomôcť fosfolipidmi. Siahnuť môžete po voľnopredajnom lieku Essentiale® 300 mg, ktorý obsahuje esenciálne fosfolipidy – prírodné látky blízke fosfolipidom, ktoré sa prirodzene vyskytujú v ľudskom tele. Esenciálne fosfolipidy obsahujú nenasýtené mastné kyseliny, ktoré sú súčasťou bunkových membrán, a prispievajú tak k regenerácii a lepšej funkcii pečeňových buniek. Tým celkovo zlepšujú metabolické procesy v pečeni. Hlavnou výhodou esenciálnych fosfolipidov je ich veľmi dobrá znášanlivosť a minimálne vedľajšie účinky.Essentiale® 300 mg je liek na vnútorné použitie. Obsahuje esenciálne fosfolipidy. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk . Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.