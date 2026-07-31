|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 31.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ignác
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
31. júla 2026
Čo robí Slovákov šťastnými? Prieskum ukázal rozdiely medzi mužmi a ženami aj krajmi
Rodina, spokojnosť so sebou a pocit, že sa nám v živote darí. Aj tieto faktory rozhodujú o tom, ako spokojne hodnotíme svoj život. Nový reprezentatívny prieskum dm ukázal, že celkový index šťastia na Slovensku ...
Zdieľať
31.7.2026 (SITA.sk) - Rodina, spokojnosť so sebou a pocit, že sa nám v živote darí. Aj tieto faktory rozhodujú o tom, ako spokojne hodnotíme svoj život. Nový reprezentatívny prieskum dm ukázal, že celkový index šťastia na Slovensku presahuje 60 percent. Najvyššie hodnoty dosahujú mladí ľudia, seniori či ľudia žijúci v manželstve. Výrazné rozdiely sa však objavili medzi mužmi a ženami aj jednotlivými regiónmi.
Ako šťastní sa Slováci cítia a čo má na ich spokojnosť najväčší vplyv? Odpovede priniesol reprezentatívny prieskum Health/Beauty Balance Index, ktorý pre dm drogerie markt realizovala agentúra Mark United v spolupráci s MN Force. Výsledky ukázali, že celkový index šťastia obyvateľov Slovenska dosiahol 60,40 percenta. Medzi oblasti, s ktorými sú ľudia najspokojnejší, patrí najmä rodinné zázemie, vlastná povaha a mentálne nastavenie. Na opačnom konci rebríčka sa ocitli peniaze.
Jedným zo zaujímavých zistení prieskumu je rozdiel medzi tým, ako svoju spokojnosť hodnotia muži a ženy. Muži síce vo väčšine jednotlivých skúmaných oblastí deklarovali spokojnosť častejšie, ich celkový index šťastia však dosiahol 58,96 percenta. U žien bol vyšší - 61,78 percenta. A to napriek tomu, že ženy podľa prieskumu v každodennom živote častejšie pociťujú fyzickú únavu, stres alebo pocity zlyhania.
Rozdiely vidieť aj pri pohľade na konkrétne oblasti života. S vlastnou povahou a mentálnym nastavením je spokojných 69 percent mužov a 63 percent žien. Podobne je to pri rodinnom zázemí, ktoré pozitívne hodnotí 68 percent mužov a 63 percent žien.
Odlišné priority sa ukázali aj na ďalších priečkach. U mužov sa medzi najlepšie hodnotené oblasti dostala práca. Spokojnosť s ňou deklarovalo 61 percent opýtaných mužov. Ženy naopak vysoko hodnotili to, čo sa im doteraz podarilo v živote dosiahnuť. Spokojnosť v tejto oblasti uviedlo 58 percent respondentiek.
Pomerne výrazný rozdiel prinieslo hodnotenie partnerských vzťahov. Kým medzi mužmi je so svojím partnerským vzťahom spokojných 58 percent respondentov, medzi ženami je to 49 percent.
Najslabšie hodnotenie však získala oblasť financií. So svojím finančným ohodnotením je spokojných iba 37 percent Slovákov. Aj tu je rozdiel medzi pohlaviami – spokojnosť uvádza 40 percent mužov, no iba 34 percent žien.
Zaujímavý obraz prinieslo aj porovnanie jednotlivých vekových skupín. Najvyšší index šťastia dosiahli mladí ľudia vo veku od 18 do 24 rokov, a to 62,47 percenta. Tesne za nimi sa umiestnili ľudia vo veku nad 65 rokov s indexom 61,86 percenta. Výsledky tak naznačujú, že vyššia životná spokojnosť nie je výsadou iba jednej životnej etapy. Úlohu zohráva aj rodinný stav. Najvyšší index šťastia namerali výskumníci medzi ľuďmi žijúcimi v manželstve. U zosobášených dosiahol 63,90 percenta.
Rozdiely sa objavili aj medzi jednotlivými časťami krajiny. Najvyššie hodnoty zaznamenal Žilinský kraj, kde sa index šťastia priblížil k 65 percentám. Nasledoval Prešovský kraj s hodnotou takmer 64 percent. Trojicu regiónov s najvyšším indexom uzatvára Bratislavský kraj, ktorý prekročil hranicu 62 percent. Výsledky tak ukazujú, že sever Slovenska sa v tomto porovnaní dostal pred ostatné časti krajiny.
Za číslami prieskumu sa podľa jeho autorov skrýva širšia otázka fyzickej a psychickej pohody. Výsledky naznačujú, že životná spokojnosť nie je postavená iba na materiálnych podmienkach. Vysoko sa umiestnili najmä rodinné väzby, vzťah k sebe samému či pocit osobného naplnenia.
„V duchu filozofie #mojepraveja chceme ľudí podporovať na ceste k životu, v ktorom sa môžu cítiť dobre sami so sebou, rozvíjať svoje silné stránky a budovať kvalitné vzťahy,“ uviedla Nicol Noseková, manažérka marketingu dm drogerie markt.
Ako dodala, spoločnosť sa preto venuje aktivitám zameraným na fyzickú a duševnú pohodu, komunitný život či rodinné väzby. Jedným z príkladov je dm ženský beh, ktorý sa má najbližšie uskutočniť 19. septembra v Bratislave. Rastúci záujem je podľa Nosekovej napríklad o kategóriu behu mamy s dcérou. „Aj prostredníctvom prieskumu chceme lepšie porozumieť tomu, čo ľuďom prináša pocit spokojného a naplneného života,“ doplnila.
Kvantitatívny prieskum Health/Beauty Balance Index realizovala agentúra Mark United v spolupráci s MN Force. Údaje zbierala od 20. do 27. apríla 2026 na reprezentatívnej vzorke 1 000 obyvateľov Slovenska vo veku nad 18 rokov.
Respondenti odpovedali na otázky týkajúce sa fyzického a psychického zdravia, ale aj celkovej spokojnosti so životom. Výsledky tak ponúkajú pohľad nielen na to, ako šťastní sa Slováci cítia, ale aj na oblasti, ktoré ich pocit spokojnosti ovplyvňujú najvýraznejšie.
Zdroj: SITA.sk - Čo robí Slovákov šťastnými? Prieskum ukázal rozdiely medzi mužmi a ženami aj krajmi © SITA Všetky práva vyhradené.
Ako šťastní sa Slováci cítia a čo má na ich spokojnosť najväčší vplyv? Odpovede priniesol reprezentatívny prieskum Health/Beauty Balance Index, ktorý pre dm drogerie markt realizovala agentúra Mark United v spolupráci s MN Force. Výsledky ukázali, že celkový index šťastia obyvateľov Slovenska dosiahol 60,40 percenta. Medzi oblasti, s ktorými sú ľudia najspokojnejší, patrí najmä rodinné zázemie, vlastná povaha a mentálne nastavenie. Na opačnom konci rebríčka sa ocitli peniaze.
Ženy sú celkovo šťastnejšie, hoci častejšie pociťujú stres
Jedným zo zaujímavých zistení prieskumu je rozdiel medzi tým, ako svoju spokojnosť hodnotia muži a ženy. Muži síce vo väčšine jednotlivých skúmaných oblastí deklarovali spokojnosť častejšie, ich celkový index šťastia však dosiahol 58,96 percenta. U žien bol vyšší - 61,78 percenta. A to napriek tomu, že ženy podľa prieskumu v každodennom živote častejšie pociťujú fyzickú únavu, stres alebo pocity zlyhania.
Rozdiely vidieť aj pri pohľade na konkrétne oblasti života. S vlastnou povahou a mentálnym nastavením je spokojných 69 percent mužov a 63 percent žien. Podobne je to pri rodinnom zázemí, ktoré pozitívne hodnotí 68 percent mužov a 63 percent žien.
Muži sú spokojnejší s prácou, ženy s tým, čo dosiahli
Odlišné priority sa ukázali aj na ďalších priečkach. U mužov sa medzi najlepšie hodnotené oblasti dostala práca. Spokojnosť s ňou deklarovalo 61 percent opýtaných mužov. Ženy naopak vysoko hodnotili to, čo sa im doteraz podarilo v živote dosiahnuť. Spokojnosť v tejto oblasti uviedlo 58 percent respondentiek.
Pomerne výrazný rozdiel prinieslo hodnotenie partnerských vzťahov. Kým medzi mužmi je so svojím partnerským vzťahom spokojných 58 percent respondentov, medzi ženami je to 49 percent.
Najslabšie hodnotenie však získala oblasť financií. So svojím finančným ohodnotením je spokojných iba 37 percent Slovákov. Aj tu je rozdiel medzi pohlaviami – spokojnosť uvádza 40 percent mužov, no iba 34 percent žien.
Najšťastnejší sú mladí a seniori
Zaujímavý obraz prinieslo aj porovnanie jednotlivých vekových skupín. Najvyšší index šťastia dosiahli mladí ľudia vo veku od 18 do 24 rokov, a to 62,47 percenta. Tesne za nimi sa umiestnili ľudia vo veku nad 65 rokov s indexom 61,86 percenta. Výsledky tak naznačujú, že vyššia životná spokojnosť nie je výsadou iba jednej životnej etapy. Úlohu zohráva aj rodinný stav. Najvyšší index šťastia namerali výskumníci medzi ľuďmi žijúcimi v manželstve. U zosobášených dosiahol 63,90 percenta.
Kde žijú najšťastnejší Slováci?
Rozdiely sa objavili aj medzi jednotlivými časťami krajiny. Najvyššie hodnoty zaznamenal Žilinský kraj, kde sa index šťastia priblížil k 65 percentám. Nasledoval Prešovský kraj s hodnotou takmer 64 percent. Trojicu regiónov s najvyšším indexom uzatvára Bratislavský kraj, ktorý prekročil hranicu 62 percent. Výsledky tak ukazujú, že sever Slovenska sa v tomto porovnaní dostal pred ostatné časti krajiny.
Rodinné vzťahy zostávajú dôležitým zdrojom spokojnosti
Za číslami prieskumu sa podľa jeho autorov skrýva širšia otázka fyzickej a psychickej pohody. Výsledky naznačujú, že životná spokojnosť nie je postavená iba na materiálnych podmienkach. Vysoko sa umiestnili najmä rodinné väzby, vzťah k sebe samému či pocit osobného naplnenia.
„V duchu filozofie #mojepraveja chceme ľudí podporovať na ceste k životu, v ktorom sa môžu cítiť dobre sami so sebou, rozvíjať svoje silné stránky a budovať kvalitné vzťahy,“ uviedla Nicol Noseková, manažérka marketingu dm drogerie markt.
Ako dodala, spoločnosť sa preto venuje aktivitám zameraným na fyzickú a duševnú pohodu, komunitný život či rodinné väzby. Jedným z príkladov je dm ženský beh, ktorý sa má najbližšie uskutočniť 19. septembra v Bratislave. Rastúci záujem je podľa Nosekovej napríklad o kategóriu behu mamy s dcérou. „Aj prostredníctvom prieskumu chceme lepšie porozumieť tomu, čo ľuďom prináša pocit spokojného a naplneného života,“ doplnila.
Prieskum sa pýtal tisícky Slovákov
Kvantitatívny prieskum Health/Beauty Balance Index realizovala agentúra Mark United v spolupráci s MN Force. Údaje zbierala od 20. do 27. apríla 2026 na reprezentatívnej vzorke 1 000 obyvateľov Slovenska vo veku nad 18 rokov.
Respondenti odpovedali na otázky týkajúce sa fyzického a psychického zdravia, ale aj celkovej spokojnosti so životom. Výsledky tak ponúkajú pohľad nielen na to, ako šťastní sa Slováci cítia, ale aj na oblasti, ktoré ich pocit spokojnosti ovplyvňujú najvýraznejšie.
Zdroj: SITA.sk - Čo robí Slovákov šťastnými? Prieskum ukázal rozdiely medzi mužmi a ženami aj krajmi © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Po OpenAI ďalší problém. Aj modely Anthropic útočili na skutočné spoločnosti
Po OpenAI ďalší problém. Aj modely Anthropic útočili na skutočné spoločnosti