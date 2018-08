Čo robiť, ak vám kamienok rozbil čelné sklo

Každý vodič to pozná. Na ceste sa môže stať prakticky hocičo. Nehody alebo rôzne škodové udalosti si nevyberajú. A je jedno či máte veľké SUV, ako je napríklad Opel Grandland alebo rodinné auto Opel Insignia, ktoré poskytuje svojim pasažierom vysoký stupeň bezpečnosti. Zamerajme sa ale na poškodenie čelného skla, ktoré vám môže spôsobiť kamienok vystrelený z pred vami idúceho auta.

„Ak v súvislosti s valivým pohybom kolies dôjde k vymršteniu kameňa, ktorý spôsobí škodu na čelnom skle iného auta, k takejto škode dochádza v súvislosti s prevádzkou motorového vozidla, t. j. s jeho činnosťou a pohybom. Prejavom prevádzky motorového vozidla je v tomto prípade otáčavý pohyb jeho kolies. Aj keď kameň nie je súčasťou motorového vozidla, bez pôsobenia otáčavého pohybu kolies idúceho motorového vozidla by kameň zostal na svojom mieste na ceste a k jeho vymršteniu a vzniku škody by nedošlo. Prevádzka motorového vozidla je teda príčinou vymrštenia kameňa, ktorý nárazom do čelného skla iného motorového vozidla spôsobí škodu,“ tak znie stanovisko Najvyššieho súdu SR.

Z toho vyplýva, že škodu na čelnom skle vám preplatí poskytovateľ PZP. Ak máte namontovanú kameru v aute, zachytíte túto udalosť a máte teda dôkaz, poisťovňa vám robiť problémy nebude. Prípade si musíte minimálne zapísať evidenčné číslo vozidla. V opačnom prípade vám môže pomôcť, keď si preštudujete zmluvné podmienky, pretože niektoré poisťovne poskytujú náhradu škody čelného skla automaticky.