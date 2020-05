Čo si pod ťažbou kryptomeny vlastne predstaviť?

Aktuálna hodnota zohráva veľkú rolu a pravidelná informovanosť o ich trhovom umiestnení to len potvrdzuje. Raz stúpajú, inokedy zaznamenávajú prepad. Čo to však znamená a čo si reálne predstaviť pod ťažením jednej z najznámejších kryptomien?

Ak by ste mali vymenovať aspoň jednu kryptomenu, určite by vám ako prvý napadol bitcoin. Táto mena virtuálneho sveta je totiž jednou z najznámejších. Bitcoin stál za revolúciou tejto menovej politiky a jeho úspech sa postaral o rozšírenie ďalších kryptomien. V súčasnosti ich existuje už viac ako päťtisíc, mnohé sa však nevedia natoľko presadiť, aby rástli v rebríčku. Aj keď mnohí čo to o kryptomenách vedia, virtuálne meny zostávajú pre viacerých aj naďalej jednou veľkou neznámou. Vedia, že existujú, no nemajú tak úplne jasno v tom, ako sa k nim dopracovať. Aká je teda najčastejšia možnosť, ako získať bitcoin?

Dostatok informácií je kľúčový

Bitcoin existuje už viac ako jedenásť rokov, napriek tomu je pre mnohých jeho spôsob získania aj naďalej nejasný. Neustále dezinformácie tomu veľa nepridávajú, viacerí tak majú v kryptomenách zmätok. Na akom princípe teda spočíva najčastejší spôsob jeho získania? Jednou z tých najprirodzenejších ciest k zisku bitcoinu je model ťažby. Ten je sám o sebe pomerne nenáročný, zložitejšie je ho ale prvotne pochopiť. Porozumieť tomu, ako sa dopracovať k zisku kryptomeny, by vám trvalo o niečo dlhšie, celý proces a kryptomeny ako také rozhodne nebudete ovládať za deň.

Čo si pod ťažbou predstaviť

Samotný proces nie je zložitý, ide totiž o „ťažiarov”, ktorí pomocou výkonných počítačových komponentov umožnia decentralizovanej sieti poskytnúť výpočtový výkon. Decentralizovaná sieť pritom znamená rovnosť týchto počítačov, žiaden nemožno považovať za nadradený. Tým sa zabezpečuje bezpečnosť chodu a eliminuje akákoľvek možnosť, ktorá by mohla ohroziť sieť. Nejde o štandardné počítače, tieto sú vybavené procesormi s tým najvyšším výkonom. V zjednodušenej podobe ide o akúsi šifru, ktorú dekódujete. Čím lepší výkon máte, tým rýchlejšie sa vám to darí, pričom získate odmenu a tou sú práve vyťažené mice.

Rátať treba s veľkými nárokmi

Táto ťažba predstavuje pomerne veľkú spotrebu energie, individuálnych ťažiarov tak málo pribúda. Pozornosť sa sústreďuje najmä na „bitcoinové farmy”, pričom tie predstavujú veľkokapacitné haly s množstvom ťažobných strojov. Lokalita je v tomto prípade taktiež kľúčová, tieto farmy nájdete najmä tam, kde je spotreba elektrickej energie za nízku cenu. Vždy sa však môžete pripojiť aj k iným ťažiarom do tzv. „poolu”, no k ťažbe potrebujete mať aj špeciálny softvér. Rátať treba aj s tým, že počet bitcoinov je obmedzený a značne limitovaný, celkový počet sa má zastaviť na 21 miliónov kusov.

Táto forma zisku kryptomeny je jedna z tých najbežnejších. Predstavuje však pomerne zložitý proces a vyžaduje oveľa viac nárokov od potenciálneho záujemcu. Vždy sú aj jednoduchšie možnosti, nákup Bitcoinu patrí medzi tie najbežnejšie. Vyššie zmienená ťažba ale len potvrdzuje, akú svedomitú prípravu a dostatočnú informovanosť zisk kryptomeny vyžaduje. Aj preto je potrebné ešte pred samotným úkonom dôkladne ovládať túto tematiku a vyhnúť sa tým možným rizikám, na ktoré by ste doplatili pre nedostatok znalostí.

Hodnota virtuálnych mien sa neustále mení, vždy treba sledovať aj ich aktuálny stav. Nakúpiť bitcoin lacnejšie počas jeho poklesu sa nemusí vždy vyplácať, oveľa vhodnejšie je postupovať systematicky a pravidelne dokupovať.

Zdroj obrázka:

r.classen / Shutterstock.com