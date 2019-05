Čo si všímať pri výbere sušičky

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 7. mája (OTS) - Prenášame koše s vlhkou bielizňou, dávame ju na radiátory alebo sa v byte vyhýbame rozkladacím sušiakom, ale už je toho dosť. Veď existuje jednoduché riešenie, sušička bielizne- doslova dar z nebies.Moderné sušičky nielen nepoškodia vaše oblečenie, sú nízkoenergetické a majú viac programov ako mali ich predchodkyne. Do bubna sa zmestí väčšie množstvo oblečenia a je dimenzovaný aj pre väčšie zaťaženie. Pokiaľ si však vyberiete nesprávnu sušičku, môže to mať za následok nielen poškodenie vášho oblečenia, ale i rast účtov za elektrickú energiu.Vysokú energetickú účinnosť majú sušičky, ktoré využívajú tepelné čerpadlo. Tento spôsob sušenia šetrí vašu peňaženku, aj vaše oblečenie bude dlhšie vyzerať ako nové. Energetické hodnotenie sušičiek je mimoriadne závažný faktor výberu, ktorý zohľadňuje vaše budúce prevádzkové náklady. Sušička v energetickej triede A+++ sa rozhodne oplatí z hľadiska dlhodobých prevádzkových nákladov, napriek vyššej obstarávacej cene.Väčšina dnešných sušičiek má senzor na meranie vlhkosti v oblečení. Tento senzor zistí, či je oblečenie suché podľa nastaveného programu „Skriňa“ alebo „Žehlička“ a sušička sa vypne.Veľkosť sušičky by mala zodpovedať veľkosti práčky, ktorú používate. Najbežnejšie veľkosti bubnov sú medzi 6 – 10 kg. Ak máte veľkú rodinu, potrebujete v sušičke viac priestoru pre cirkuláciu vzduchu, čím sa zefektívni proces sušenia.V porovnaní so šnúrou na bielizeň sa vám síce sušenie predraží, musíte totiž počítať s kúpou sušičky a účtami za energiu. Na druhú stranu sa už nebudete musieť trápiť so starostlivým rozvešiavaním a rovnaním bielizne, jednoducho ju len do sušičky nahádžete a ona urobí prácu za vás. Dokáže nielen sušiť, ale odstráni tiež žmolky a chlpy zvieracích miláčikov. Vďaka sušeniu v sušičke sa bielizeň zbaví peľov a ďalších alergénov. Sušičky tiež mávajú špeciálne žehliace programy, ktoré vám výrazne uľahčia následné žehlenie.Výrobcovia sušičiek sa predháňajú vo vývoji čo najlepšej sušičky. Na trhu nájdete tieto značky :Sušička Beko je navrhnutá mimo iného i pre vlastníkov domácich zvierat, ktorí strácajú nervy pri pohľade na svoje oblečenie plné zvieracích chlpov. Tieto sušičky dokážu zatočiť s mikroorganizmami a baktériami nachádzajúcimi sa v oblečení. Značka Beko je na našom trhu už od roku 2005.Sušička AEG sa postará i o to najjemnejšie oblečenie vďaka bubnu, ktorý zlepšuje prúdenie vzduchu a spôsobí, že vaša bielizeň bude menej pokrútená a pokrčená. Predstavuje tým úplne nový spôsob starostlivosti o vlákna, farby i štruktúru oblečenia.Firma LG vyvinula nový spôsob sušenia. Ich sušičky majú atraktívny vzhľad, vyšší výkon a nižšiu spotrebu elektrickej energie. Môžete očakávať duálny invertorový pohon s 10 ročnou zárukou.Sušičky od spoločnosti Samsung disponujú technológiou Samsung Smart Check, ktorej úlohou je sledovanie a diagnostikovanie porúch. O týchto chybách vás upozorní aplikácia vo vašom smartfóne.Na trhu existuje oveľa viac výrobcov, je už len na vás, ktorému z nich dáte prednosť.