Čo si zabaliť do cestovnej lekárničky na dovolenku?

10.7.2023 (SITA.sk) -Pri balení lekárničky dbajte aj na, ktoré plánujete absolvovať, ako aj na. Pri cestovaní na dovolenku s deťmi je dôležité mať na mysli, že. Lieky by mali byť určené priamo pre nich. "Pri výbere správneho lieku a liekovej formy treba. Deti sú veľmi aktívne stvorenia. Majte preto vždy po ruke dezinfekciu, ktorá neštípe a náplasti na drobné odreniny," radí manažérka komunikácie Všeobecnej zdravotnej poisťovne Eva Peterová.Ďalšou častou nechcenou komplikáciou u detí sú tráviace ťažkosti. A preto je dobré mať so sebou rehydratačný roztok,. Odporúčané je tiež vziať so sebou. Medikamenty proti bolesti a teplote pre deti do 12 rokov sú najvhodnejšie v sirupovej forme. Staršie zvládnu aj tabletkovú formu liekov. Pri najmenších netreba zabudnúť ani na- masti na štípance, prípadne sirup alebo kvapky predpísané pediatrom. Na dovolenke pri mori sa deťom aj dospelým môžu zísťby si nemali zabudnúť pribaliť najmä. Súčasťou cestovnej lekárničky by mali byť aj lieky proti bolesti hlavy, bolesti v krku, proti teplote, proti hnačke a na tráviace problémy. Dôležité sú aj prípravky na rehydratáciu pri zvracaní, lieky na alergiu, kvapky do nosa aj do očí, masť na opuchy a vyvrtnutia. Na dovolenke sa dospelým tiež môže zísť prípravok na, náplasti, obväzy, teplomer, repelent aAk cestujete na dovolenku so, uistite sa, či má zabalené, ktoré pravidelne musí užívať v, teda v množstve, ktoré vydrží počas celého pobytu na dovolenke. "Súčasťou ich cestovnej výbavy bývajú aj rôzne masti a gély na pohybové problémy. Treba mať na pamäti, že tieto," zdôrazňuje E. Peterová.Aj pri dôkladnej príprave sa môže stať, že na niečo zabudnete. V takom prípade stačí zájsť do miestnej lekárne a poradiť sa s tamojším lekárnikom. "Nepýtajte si však liek podľa jeho názvu (napr. Ibalgin, Paralen...), tie totiž nemusia v danej krajine poznať.. Tá je vo všetkých krajinách rovnaká a lekárnik vám poradí adekvátny variant lieku dostupný v ich krajine," dodáva E. Peterová.Pokiaľ sa na dovolenke vyskytnú závažnejšie zdravotné problémy, je potrebné vyhľadať odbornú lekársku pomoc. Najvýhodnejším krytím na cesty do zahraničia je v takýchto prípadochEPZP už nie je potrebné nosiť do zahraničia vo fyzickej podobe, postačí jeho elektronická verzia v mobilnej aplikácii VšZP., ktorí sú súčasťou VšZP rodiny viac ako rok a nemajú nedoplatky na zdravotnom poisteníprostredníctvom jedného z unikátnych benefitov v rámci programu Vernosť+ . Cez benefit Dr. Nonstop+ majú možnosť poradiť sao svojom zdravotnom stave, prípadne o stave svojho dieťaťa, a toZároveň si môžu dať. Balík služieb je možné zakúpiť si za zvýhodnený mesačný poplatok pre jednotlivca za 9,00 € alebo pre skupinu až 4 poistencov za 16,80 €. Ešte pred zakúpením balíka služieb je možné využiť dva kontakty s lekáromInformačný servis