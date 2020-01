Čo sľubujú strany Slovákom pred voľbami? Aj auto na prenájom a zníženú daň za vernosť

Znížená daň za vernosť

Zrušenie doplatkov za lieky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.1.2020 (Webnoviny.sk) - Auto na prenájom pre každú rodinu, zníženie daňovo-odvodového zaťaženia za manželskú vernosť či povinné príspevky nadnárodných firiem na slovenský šport. To sú len niektoré zo sľubov politikov, na ktoré v rámci predvolebnej kampane lákajú voličov. Agentúra SITA analyzovala aktuálne programy všetkých relevantných strán a vybrala tie najzaujímavejšie.Slovenská národná strana (SNS) žiada, aby každá nadnárodná spoločnosť podnikajúca na Slovensku bola povinná odvádzať tri percentá zo zisku na slovenský šport (resp. vedu, kultúru).Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku. SNS chce zavedenie povinnej školskej dochádzky do osemnásteho roku života s nutnosťou ukončenia vzdelania minimálne výučným listom.Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) chce presadiť zníženú daň za vernosť. Manželským párom budú úmerne k počtu rokov strávených v manželstve znižovať daňovo-odvodové zaťaženie. Hnutie by zaviedlo aj možnosť spoločného daňového priznania pre manželov.Sme rodina plánuje uzákoniť právo na prenájom auta od štátu za 100 eur mesačne pre každú rodinu. Rodinám chce tiež garantovať štátny nájomný byt. Kde by na to štát vzal peniaze, strana neuvádza.„Ak by sa hnutie Sme rodina dostalo do vlády, v prvom rade by sme presadzovali právo na štátny nájomný byt, napríklad garantovaný 2-izbový byt od 119 eur mesačne,“ uviedla strana. Plánuje tiež napríklad zrušiť doplatky za lieky pre deti a dôchodcov či naopak zaviesť príspevok 30 eur k dôchodku pre ženy za každé dieťa.Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) zase plánuje obnoviť potravinovú sebestačnosť Slovenska, čím sa podľa nich zníži nezamestnanosť o 25 percent.Ako sa k tomuto číslu strana dopracovala, nie je v programe uvedené. Miera evidovanej nezamestnanosti v novembri 2019 podľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny dosiahla 4,92 percenta. Zníženie o štvrtinu, o ktorom hovoria kotlebovci, by predstavovalo pokles o 1,23 percentného bodu.Parlamentné voľby na Slovensku budú v sobotu 29. februára 2020 od 7:00 do 22:00. Politická kampaň sa oficiálne začala 5. novembra, dňom, v ktorom vyhlásenie volieb zverejnili v Zbierke zákonov SR. Kampaň sa skončí 48 hodín predo dňom konania volieb.