Čo stálo za vyhynutím medveďa jaskynného pred 24-tisíc rokmi? Vedci zistili dôvod

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.8.2019 - Za vyhynutie medveďa jaskynného môže človek. V novej štúdii to tvrdia vedci, ktorých vedie Verena Schuenemann z Univerzity v Zürichu.Ľudia podľa nich lovili medvede a vyhnali ich z jaskýň, čo viedlo k ich úplnému vyhynutiu pred 24-tisíc rokmi. Osud im spečatili aj ďalšie faktory, ako napríklad ubúdanie potravy."Dramatický pokles v populácii medveďa jaskynného sa začal pred 40-tisíc rokmi, čo sa zhoduje s príchodom anatomicky moderných ľudí do Európy," uviedla líderka projektu. "Je to doteraz najjasnejší dôkaz, ktorý hovorí, že ľudia zohrali veľkú úlohu vo vyhynutí medveďa jaskynného," dodala.Vedci analyzovali mitochondriálnu DNA, ktorú získali z medvedích kostí zo Švajčiarska, Poľska, Francúzska, Španielska, Nemecka, Talianska a Srbska. Zistili, že populácia bola relatívne stabilná až do doby spred 40-tisíc rokov.