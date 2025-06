Čo štve vodičov sanitiek? Nová kampaň odhaľuje najčastejšie chyby vodičov, ktoré bránia pri záchrane života – VIDEO

Prejazd vozidla záchranných zložiek

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Najčastejšie problémy na vybraných miestach

Zneužitie záchranárskej uličky

25.6.2025 (SITA.sk) - Vodiči často nevedia, ako reagovať na sanitku. Nová dopravno-edukačná kampaň „Čo štve vodičov sanitiek“ odhaľuje najčastejšie chyby, ktoré robia. Zlé rozhodnutia vodičov môžu zbytočne predĺžiť čas príchodu záchranárov k pacientom v kritickom stave.Kampaň spúšťa záchranná zdravotná služba ZaMED v spolupráci s Políciou Slovenskej republiky a Oddelením Bezpečnosti cestnej premávky Ministerstva dopravy SR . Vznikla ako reakcia na situácie, ktoré zažívajú vodiči záchrannej zdravotnej služby priamo v teréne. Cieľom kampane je naučiť verejnosť, ako reagovať v krízových situáciách.„Poskytnúť správne a včas priestor pre prejazd vozidla záchranných a zásahových zložiek je jedným zo základných pravidiel, ktorého dodržaním napomáhame k urýchlenej pomoci inému človeku. Ide nielen o zákonnú povinnosť, ale aj o prejav rešpektu a ľudskosti na cestách,“ povedal vedúci oddelenia bezpečnosti cestnej premávky rezortu dopravy Roman Török.Séria siedmich edukačných videí, ktoré sa budú postupne zverejňovať na sociálnych sieťach ZZS ZaMED a Polície SR, vychádza priamo zo skúseností vodičov sanitiek.„Najčastejšie problémy vidíme v križovatkách, kruhových objazdoch, ale aj pri tvorbe záchranárskej uličky. Vodiči často netušia, ako sa zachovať, no v kritických situáciách rozhodujú sekundy,“ vysvetľuje riaditeľ Záchrannej zdravotnej služby ZaMED Matej Polák . Ak vodič stojí v križovatke a počuje blížiacu sa sanitku, je dôležité, aby sa nebál vytvoriť jej miesto.„Aj za cenu toho, že vojde do križovatky na červenú, ak je to bezpečné, a tým umožní sanitke prejsť,“ apeluje na vodičov. Zákon hovorí, že vodič iného vozidla je povinný vozidlu s právom prednostnej jazdy umožniť bezpečný prejazd.„Napríklad na križovatke s riadenou premávkou je vodič, ktorý stojí na červenom svetle, oprávnený vojsť do križovatky a umožniť takémuto vozidlu prejazd,“ dodal riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru Juraj Tlacháč. Pri tvorbe kolón na diaľnici a na smerovo rozdelenej ceste mimo obce je vodič povinný vytvoriť záchranársku uličku.„Za zneužitie záchranárskej uličky alebo za jej nevytvorenie hrozí vodičovi sankcia vo výške 60 až 300 eur a zákaz činnosti v trvaní do dvoch rokov,“ konštatuje. Vytvorenie záchranárskej uličky je pritom veľmi jednoduché. Vodičom môže pomôcť pravidlo pravej ruky.Stačí sa pozrieť na vonkajšiu stranu (chrbát) pravej ruky - palec zobrazuje najrýchlejší ľavý pruh, pričom medzi ním a ukazovákom sa nachádza záchranárska ulička. Ostatné prsty predstavujú ďalšie jazdné pruhy.„Ak ste v úplne ľavom pruhu, uhýbate sa smerom ku krajnici doľava. Ak ste v ktoromkoľvek inom pruhu, uhýbate sa smerom doprava. Tým vznikne voľný pruh uprostred vozovky, ktorým sanitka môže bezpečne prejsť,“ uzatvára Polák.