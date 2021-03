Čo všetko kryje povinné zmluvné poistenie?

Zdroj: Freepik

Ak by ste napríklad zapríčinili hromadnú dopravnú nehodu ako z Kobry 11, len ťažko by ste uhradili všetky škody na majetku a na zdraví. PZP však môže kryť aj veci, o ktorých ste nevedeli. V tomto článku sa dozviete, čo všetko v rámci tohto poistenia máte.

Základné poistenie je len jedna z možností

V rámci PZP si môžete vybrať, aký typ tohto poistenia chcete. Ak nechcete nič priplácať, budete mať základné poistenie. Toto poistenie vás však pokryje vo väčšine prípadov, a to až do výšky 5 miliónov eur. Možno táto suma znie až zbytočne vysoká, no pri hromadnej nehode alebo úmrtiach sa môže škoda rátať v miliónoch.

Čo kryje základné PZP:

ublíženie na zdraví,

škodu na majetku,

súdne konanie,

ušlý zisk z podnikania.

Prečo zvážiť rozšírené poistenie?

Okrem základného si sa rôzne vysoké príplatky môžete rozšíriť PZP o ďalšie rôzne krytia. V čase krupobití si napríklad môžete pripoistiť čelné sklo voči akémukoľvek poškodeniu. Ak chcete mať istotu v prípade trvalých následkov nehody, aj pre túto situáciu existuje rozšírenie poistenia.

Zaujímavým pripoistením je aj tzv. právnik do auta. V praxi to znamená, že dostanete právnu asistenciu v akejkoľvek situácii spojenej s vaším autom – dokonca, aj keď nešoférujete. Či už nie ste spokojní so servisom, auto vám ukradli, alebo ste dostali pokutu, ktorá sa vám zdala príliš vysoká, právnik do auta vám bude kryť chrbát.

Asistenčné služby ako súčasť poistenia

V rámci poistenia sú obsiahnuté aj asistenčné služby. Tie sa, podobne ako PZP, delia na základné a rozšírené. Pri základných vám bude poskytnutá pomoc v týchto situáciách: