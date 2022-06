Čo znamená pre Slovensko začlenenie Ukrajiny do EÚ? Podľa Hegera sa tým okrem bezpečnosti zvýši ešte niečo

Svoju úlohu zohralo aj Slovensko

Ukrajinu čaká veľmi veľa práce

24.6.2022 (Webnoviny.sk) - Začlenenie Ukrajiny do Európskej únii (EÚ) znamená pre Slovensko zvýšenie bezpečnosti a zvýšenie prosperity. Konštatoval to predseda vlády SR Eduard Heger (OĽaNO) na brífingu zo samitu EÚ v Bruseli po schválení kandidátskeho štatútu pre Ukrajinu a Moldavsko s tým, že toto schválenie otvára perspektívu aj pre ekonomický a bezpečnostný rozvoj Slovenska.Heger zdôraznil, že pre Slovensko je dôležité, aby každý jeho sused bol prosperujúci a stabilný. Práve kandidátsky status podľa neho pomôže Ukrajine vykročiť na cestu do členstva Európskej únie.Zároveň podotkol, že Slovensko sa významnou mierou pričinilo o tento diplomatický úspech. Pripomenul, že v marci na samite vo Versailles prišlo Slovensko ako jediná krajina s rozpracovaným návrhom na to, ako pomôcť Ukrajine z hľadiska reforiem a financií na obnovu.Premiér si myslí, že po schválení kandidátskeho statusu sa v bežnom živote zatiaľ nič nemení. Poukázal na to, že na Ukrajine sa stále bránia proti agresívnej invázii Ruska a zároveň investujú úsilie do zmien a reforiem.Teraz sa podľa neho zintenzívni spolupráca zo strany členských štátov EÚ smerom k nim a budú pracovať spoločne na tom, aby tie kritériá postupne napĺňali. Heger podotkol, že je potrebné oceniť úsilie Ukrajiny nielen na bojisku, ale aj v jej inštitúciách tým, že investuje veľa do spolupráce, reforiem a zapája mnohé krajiny a necháva si aj poradiť.„Samozrejme, pozdvihnúť inštitúcie je náročné v každej krajine, dostať nielen do parlamentu jednotlivé zákony, ale potom implementovať tieto reformy. Tam ich čaká veľmi veľa práce,“ konštatoval s tým, že odhodlanie Ukrajincov je vzorové.V prípade Západného Balkánu Heger uviedol, že diskusiu na túto tému sa podarilo vyriešiť tak, aby vyslali signál všetkým krajinám, ktoré sa chcú stať členmi EÚ, že postoj únie sa výrazne posunul dopredu a je tu veľký záujem podať týmto krajinám pomocnú ruku.