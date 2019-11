Coe na návšteve SR: Atletika môže byť medzi 3 top športmi na svete

Na snímke prezident Svetovej atletiky Sebastian Coe počas tlačovej konferencie, ktorá sa konala pred vyhlásením výsledkov ankety Atlét roka 2019 v Bratislave 16.novembra 2019. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. novembra (TASR) - Prezident Svetovej atletiky (WA) Sebastian Coe premiérovo zavítal na Slovensko. V sobotu slávnostne odovzdal v Bratislave ocenenie Atlét roka a splnil prísľub, ktorý dal prezidentovi Slovenského atletického zväzu (SAZ) Petrovi Korčokovi už pred štyrmi rokmi.Coe sa zaviazal navštíviť Slovensko v roku 2015, keď ho na kongrese v Pekingu prvýkrát zvolili do funkcie.povedal 63-ročný Brit, ktorého v septembri pred majstrovstvami sveta v Dauhe znovuzvolili na ďalšie obdobie:Dvojnásobný olympijský víťaz v behu na 1500 metrov má ambicióznu víziu, atletiku chce dotiahnuť medzi tri najpopulárnejšie športy na svete:Atletika však čelí aj problémom, kritiku si vyslúžili umiestnenie svetového šampionátu do Kataru či úprava programu Diamantovej ligy. Podmienky, aké panovali na MS v cestných súťažiach, primäli Medzinárodný olympijský výbor (MOV) k presunu maratónu a chodeckých disciplín na OH 2020 z Tokia do Sappora.dodal Coe.Prezident WA priletel do Bratislavy v sobotu z Varšavy, kde bol hosťom osláv storočnice poľskej atletiky. V metropole Slovenska sa zdrží do nedeľného popoludnia.povedal Korčok.