Colníci našli kurióznu zásielku, namiesto koberca bola v balíku koža medveďa hnedého

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.8.2020 (Webnoviny.sk) - Pracovníci žilinskej vyclievacej pošty našli v jednej zo zásielok prichádzajúcej z tretích krajín vypracovanú kožu medveďa hnedého, ktorú možno doviezť na Slovensko len na základe špeciálneho povolenia. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Colného úradu v Žiline Božena Chríbiková."Poštová zásielka, v ktorej mal byť podľa dokladov koberec, prišla na žilinskú vyclievaciu poštu z Ruska. Keď ju príslušníci finančnej správy tohto pracoviska otvorili, naskytol sa im pohľad na kožu z medveďa hnedého. Aj napriek tomu, že sa čoraz častejšie ozývajú hlasy kritizujúce premnoženosť medveďa v našej krajine, je tento druh zaradený do Červeného zoznamu ohrozených druhov Svetovej únie ochrany prírody a obchod s ním je podriadený prísnym opatreniam," uviedla Chríbiková.Pracovníci vyclievacej pošty požadovali od príjemcu tovaru, aby predložil potrebné povolenie na dovoz. Keďže ani v stanovenej lehote tak neurobil, zásielku mu nemohli odovzdať.Ako ďalej Chríbiková doplnila, v minulosti už kontrolujúcich colníkov podobný obsah balíka prekvapil. "Raz v ňom bola vypracovaná koža a lebka so spodnou čeľusťou medveďa baribala určené pre lovca, ktorý ich získal ako poľovnícku trofej v Kanade. Druhýkrát to bola zásielka s kožou a štyrmi zubami tiež z medveďa baribala," dodala Chríbiková s tým, že ani v týchto prípadoch nemali adresáti doklady potrebné na dovoz a tovar bol zaistený.