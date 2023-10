Colníci našli u Číňana na Starej Vajnorskej falošné kartičky Pokémon aj Fifa World Cup

Stovky zberateľských kartičiek

11.10.2023 (SITA.sk) - Tisícky zberateľských kartičiek a obalov Pokémon, Fifa World Cup a obalov EURO 2024 našla hliadka finančnej správy z Colného úradu Bratislava u 54-ročného Číňana.Na ulici Stará Vajnorská v hlavnom meste sa hliadka zamerala na kontrolu motorového vozidla so slovenskou poznávacou značkou.Jeho vodičom bol občan čínskej národnosti, ktorého colníci vyzvali, aby sprístupnil úložný priestor a interiér vozidla. Objavili v ňom tovar, ktorý vykazoval znaky porušovania práva duševného vlastníctva.Škodu vyčíslili na viac ako 6 000 eur. V kartónových krabiciach bolo 510 balíkov kariet Pokémon, 29 obalov Pokémon, 588 kusov kartičiek Fifa World Cup a 24 kusov obalov EURO 2024.Prepravca nevedel predložiť potrebné doklady o pôvode a spôsobe nadobudnutia, preto tovar skončil v rukách príslušníkov finančnej správy.Podobný prípad riešili na ulici Stará Vajnorská aj v apríli. Vtedy objavili vo vozidle občana čínskej národnosti 3 508 balíčkov zberateľských kariet Pokémon a 184 obalov na tieto kartičky.Ak by sa tieto obľúbené kartičky pre deti dostali na trh a predali sa ako originál, škoda by predstavovala 22 692 eur. Takúto stratu vyčíslil majiteľ ochrannej známky.„V oboch prípadoch sa robia kroky podľa zákona o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi. Páchateľovi hrozí pokuta až do výšky 67-tisíc eur, prípadne trestné stíhanie,“ uviedla hovorkyňa Colného úradu Bratislava Drahomíra Adamčíková