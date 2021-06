Colníci odhalili v Žiline nadbytok vypáleného destilátu, pestovatelia ovocia musia doplatiť daň

Žilina

17.6.2021 (Webnoviny.sk) - Príslušníci finančnej správy z Colného úradu (CÚ)odhalili u niekoľkých pestovateľov ovocia, že z páleníc prevzali viac vypáleného alkoholu za výhodnejších podmienok, než je povolený limit. Ako informovala hovorkyňa žilinských colníkov Božena Chríbiková , za prevyšujúce množstvo nad 43 litrov čistého alkoholu na jedno výrobné obdobie budú musieť doplatiť daň.„Viacerí pestovatelia, ktorí priniesli ovocný kvas do páleníc, v písomnom vyhlásení priloženom k žiadosti o výrobu destilátu neuviedli údaje o liehu vypálenom počas prebiehajúceho výrobného obdobia v inom liehovare. Z páleníc tak prevzali viac ako 43 litrov čistého alkoholu na pestovateľa a jeho domácnosť za zvýhodnených podmienok a prevádzkovatelia páleníc potom nesprávne za nich odviedli spotrebnú daň," uviedla Chríbiková.Za vypálený lieh, ktorého množstvo prevýšilo povolený limit, musia pestovatelia podať daňové priznanie a doplatiť daň.„Uvádzaním nepravdivých údajov v žiadosti o výrobu destilátu sa pestovatelia dopúšťajú priestupku. Finančná správa ich preto upozorňuje na správne vypĺňanie vyhlásení a tiež na to, aby si nemýlili výrobné obdobie, ktoré trvá od 1. júla bežného roka do 30. júna nasledujúceho roka, s kalendárnym rokom, čo rovnako môže viesť k vzniku nadlimitnej výroby liehu," dodala hovorkyňa CÚ