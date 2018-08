Colníci rozbili gang neonacistov pestujúcich na Morave marihuanu

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 17. augusta (TASR) - Českí colníci počas akcie s názvom Svorka rozbili gang pestovateľov marihuany v okresoch miest Vyškov a Znojmo. Pri akcii objavili dva objekty na pestovanie marihuany, zhabali vyše 40 kilogramov sušeného konope, šesť luxusných hodiniek, dve osobné auta, 150 tabliet extázy a samopal s nábojmi. V rukách mužov zákona skončilo 11 ľudí, informoval v piatok spravodajský server Novinky.cz.Na štyroch dotyčných súd už uvalil väzbu, ďalší sú stíhaní na slobode, pričom im hrozí až 12 rokov väzenia.Sedem zo zadržaných sú nebezpeční recidivisti, ktorí sa v minulosti už niekoľkokrát dostali do stretu so zákonom z dôvodu propagácie fašizmu, pravicového extrémizmu, lúpeží a inej násilnej trestnej činnosti.Rozkrývať nebezpečnú skupinu začalo protidrogové oddelenie colníkov na konci februára. Podľa počiatočných indícií malo ísť o skupinu osôb z Brna a okolia, ktorá spolu s ďalšími organizovala výrobu, distribúciu a predaj marihuany nielen v Českej republike, ale zrejme aj do zahraničia.Pre členov skupiny si policajti prišli v júli. "uviedla hovorkyňa colníkov Lada Temňáková.