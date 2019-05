Colníci zaistili 1525 falzifikátov, mnoho z nich bolo nebezpečných

Falzifikáty parfumov a toaletných vôd likvidovali v pondelok 7. júla 2014 colníci Colného úradu Bratislava, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky na skládke v Zohore (okres Malacky), neďaleko Bratislavy. Viac ako šesť tisíc flakónov označených reprodukciou ochrannej známky Lacoste, Tommi Hilfiger rozdrvili a následne znehodnotili skládkovaním. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Žilina 28. mája (TASR) – Žilinskí colníci zaistili tento rok 1525 falzifikátov rôzneho tovaru. V prípade, že by sa tieto výrobky dostali na trh, držiteľom ochrannej známky by vznikla škoda takmer 55.800 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa Colného úradu (CÚ) Žilina Božena Chríbiková.Upozornila na to, že mnohé falzifikáty by boli pre používateľov nebezpečné.uviedla Chríbiková.vysvetlila hovorkyňa CÚ Žilina.Doplnila, že okrem obuvi zaistili žilinskí colníci aj hokejové dresy, spodnú bielizeň, šiltovky a iné oblečenie.dodala Chríbiková.