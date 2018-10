Colníci zistili a prešetrujú ďalšie podvody na DPH

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Colný úrad v Banskej Bystrici Foto: TASR/Colný úrad v Banskej Bystrici

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. októbra (TASR) - Škodu za približne 1,5 milióna eur voči štátnemu rozpočtu identifikovali colníci z Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS). Pri akciách na území Slovenska zaistili v uplynulých dňoch účtovné doklady a dokumenty viacerých spoločností, ktoré sú podozrivé z daňových únikov.Kriminalisti zistili, že istá bratislavská spoločnosť si pravdepodobne neoprávnene odpočítala DPH oddodávateľov. Nemá pritom žiadnych zamestnancov, prevádzkové priestory, takže ide o schránkovú firmu. Konateľ spoločnosti je osobou personálne prepojenou na ďalšie dve spoločnosti, o ktorých zániku už rozhodol súd.KÚFS tiež zistil, že viaceré spoločnosti zo Žilinského kraja si znižovali daňovú povinnosť odpočítavaním DPH z faktúr vystavených všetkými spomínanými personálne prepojenými spoločnosťami. Existuje tak podozrenie, že nedošlo k reálnemu dodaniu tovarov, resp. služieb a teda DPH nebola odvedená do štátneho rozpočtu. Faktúry boli vystavené na rôzne služby - ošetrenie trávnika, úprava zelene, poradenská činnosť, pričom suma bola výrazne nadhodnotená. Predbežnú škodu v celom tomto prípade odhadli kriminalisti finančnej správy na viac ako 630.000 eur. Spoločnostiam zaistili účtovníctvo, pokračuje jeho analýza.Podľa informácií, ktoré TASR poskytla hovorkyňa finančnej správy Ivana Skokanová, kontroly zamerané na porušovanie daňových predpisov pokračovali v Bratislave v 10 vybraných rizikových obchodných spoločnostiach. Mali spoločnú firmu, ktorá im vedie účtovníctvo. Väčšina z nich však nemá žiaden majetok, žiadnych zamestnancov, konatelia sa nezdržujú na adrese sídla. Obchody uzatvárali prevažne s iným členskými štátmi, v tuzemsku bola ich aktivita minimálna. Obraty však mali v miliónových hodnotách, ale s nízkou daňovou povinnosťou, keďže nákup bol z iného členského štátu a tovar sa predával do ďalšieho členského štátu. Na území Slovenska však únik vyčíslili na 450.000 eur.KÚFS zaistil tiež účtovné a daňové doklady súkromnej bezpečnostnej službe v Michalovciach. Táto spoločnosť si mala krátiť daňovú povinnosť na základe došlých zdaniteľných plnení za reklamné služby. Podľa doterajších zistení tak spôsobila škodu v predbežnej výške 400.000 eur.V uvedených prípadoch hrozí páchateľom trest odňatia slobody od jedného do dvanásť rokov.