Colníci zlikvidovali tisícky falzifikátov

Dunajská Streda 26. júla (TASR) – V stredu (25.7.) boli pod dohľadom colníkov zošrotované a spálené falošné výrobky. Ak by sa tento tovar dostal na trh a predával sa ako originálny, majiteľom ochranných známok by vznikla škoda za 700.000 eur. TASR informovala hovorkyňa Colného úradu Trnava Iveta Zlochová.Tovar zaistili colníci v Dunajskej Strede pri kontrole zásielok v rámci colného konania pri dovoze tovaru. Fyzickou kontrolou colníci zistili, že tovar by mohol porušovať práva duševného vlastníctva, čo aj majitelia ochranných známok potvrdili.uviedla Zlochová.Pod dohľadom colníkov bolo znehodnotených 58.309 falzifikátov tak, aby sa vylúčilo ich ďalšie použitie. Týmto postupom sa colníci snažia zamedziť distribúcii tovaru, ktorý môže byť v porovnaní s originálnym menej kvalitný, čím ohrozuje nič netušiacich a oklamaných spotrebiteľov.doplnila hovorkyňa.