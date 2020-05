Colson Whitehead opäť získal Pulitzerovu cenu, kniha plná zvrátenosti je zrkadlom skutočného života

Titul inšpirovaný zvráteným životom

Udeľovanie cien zasiahla pandémia

5.5.2020 (Webnoviny.sk) - Americký autor Colson Whitehead sa stal len štvrtým spisovateľom, ktorý dva razy získal Pulitzerovu cenu za beletriu. Päťdesiatročný Newyorčan, ktorý v roku 2017 získal trofej za román Podzemná železnica, si tentoraz ocenenie vyslúžil knihou The Nickel Boys o zneužívaní a týraní čiernych chlapcov v nápravnovýchovnom zariadení pre mladistvých na Floride.Dielo absolventa Harvardu je pritom inšpirované skutočnými udalosťami z floridskej Dozierovej školy pre chlapcov, kde deti usvedčené z malých priestupkov podrobovali brutálnemu týraniu.Pulitzerovu cenu za beletriu dosiaľ dva razy získali len Booth Tarkington, William Faulkner a John Updike.Udeľovanie ocenení v roku 2020 o niekoľko týždňov odložili v súvislosti s pandémiou koronavírusu a napokon ich vyhlásili na diaľku, v obývačke ich správkyne Dany Canedy, ktorá okrem iného poznamenala, že prvý raz Pulitzerove ceny udelili v roku 1917, necelý rok pred pandémiou španielskej chrípky.Patria pritom medzi najväčšie pocty, aké si môžu vyslúžiť americkí novinári a spisovatelia.V novinárskych kategóriách dominoval denník The New York Times s tromi oceneniami, vrátane prestížnej trofeje za investigatívu.Cenu za novinársku službu verejnosti získali Anchorage Daily News a ProPublica za sériu článkov, ktorá sa venovala nedostatku policajtov v malých mestách na Aljaške.