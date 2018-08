Conte a lídri koaličných strán diskutovali o rozpočte na rok 2019

Taliansky premiér Giuseppe Conte, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 14. augusta (TASR) - Taliansky premiér Giuseppe Conte diskutoval v pondelok (13.8.) s ministrom hospodárstva a poprednými predstaviteľmi vládnej koalície o rozpočte na rok 2019. A súhlasili, že zachovajú stabilitu štátnych financií a znížia verejný dlh. Oznámil to v utorok úrad premiéra.Conte hodnotil ekonomickú situáciu a rozpočet s ministrom hospodárstva Giovannim Triom a lídrami Ligy Severu a Hnutia piatich hviezd, dvoch strán, ktoré tvoria vládnu koalíciu.Návrh rozpočtu sa očakáva na jeseň a budeuvádza sa v oficiálnom vyhlásení.Záväzok o znížení dlhu pomohol zmierniť tlak na talianske akcie a štátne dlhopisy. Tie v ostatných dňoch negatívne ovplyvnili turbulencie v Turecku, a tiež obavy trhov, že plán výdavkov rímskej vlády ešte zvýši už aj tak obrovský verejný dlh.Výnosy z talianskych dlhopisov v utorok klesli, prvýkrát za uplynulý týždeň, pričom pozorne sledované rozpätie medzi výnosmi z talianskych 10-ročných dlhopisov a bezpečnejších nemeckých bondov sa znížilo na 272 bázických bodov z 280 bodov v predošlom dni.skonštatoval stratég DZ Bank Andy Cossor. A dodal, že ani turecká líra už na tom nie je tak zle, ako v predchádzajúcom dni, čo tiež podporilo talianske dlhopisy.Minister Tria, uznávaný akademik, ktorý nie je členom ani jednej z vládnych strán, koncom tohto mesiaca odcestuje do Číny. Sprevádzať ho bude aj predstaviteľ talianskej centrálnej banky, ktorý sa tam stretne s finančnými operátormi. Uviedol to zdroj z ministerstva.Tria sa počas návštevy v Číne (od 27. augusta do 2. septembra) bude snažiť presvedčiť čínskych investorov, vrátane tamojšej centrálnej banky, aby nakupovali talianske štátne dlhopisy, uviedol denník Corriere della Sera.Verejný dlh Talianska na úrovni približne 132 % HDP je druhý najvyšší v eurozóne po gréckom dlhu.