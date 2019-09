Conte požiadal EÚ, aby Taliansku poskytla viac času na zníženie dlhu

Taliansky premiér Giuseppe Conte. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 13. septembra (TASR) - Taliansky premiér Giuseppe Conte požiadal Európsku úniu (EÚ), aby poskytla jeho vláde „trochu času“ na zníženie dlhu investovaním do hospodárskeho rastu.Conte, ktorému parlament začiatkom týždňa vyslovil dôveru, sa v stredu (11. 9.) stretol v Bruseli s budúcou predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. Taliansky premiér jej povedal, že nebude uplatňovať politiku, ktorá by ohrozila finančnú stabilitu, ale jeho vláda musí investovať, aby dosiahla oživenie hospodárskeho rastu a väčšiu zamestnanosť. A uviedol, že chce transparentnú dohodu s EÚ o svojom programe.vyhlásil.Náklady talianskej vlády na obsluhu dlhu sa za uplynulý mesiac znížili pod vplyvom očakávaní, že nová koalícia zaujme pri rokovaniach s EÚ o omnoho zmierlivejší postoj k rozpočtu krajiny.Predchádzajúca koalícia pravicovej Ligy Severu a Hnutia piatich hviezd sa opakovane dostávala do sporu s EÚ pre svoje rozpočtové plány, keďže porušovala fiškálne pravidlá Únie. Minulý mesiac vláda týchto strán padla, keď líder ligy Matteo Salvini vyzval na hlasovanie o vyslovení nedôvery Contemu.Ale Contemu sa podarilo udržať sa na poste premiéra. Dohodol sa totiž na vytvorení novej koalície s proeurópskou Demokratickou stranou a Salviniho Liga sa naopak ocitla mimo vlády.Taliansko má po Grécku druhú najvyššiu úroveň verejného dlhu v pomere k hrubému domácemu produktu (HDP) v eurozóne a jeho ekonomika dlhodobo zápasí so slabým rastom.Minulý rok pohrozila Komisia Taliansku sankciami za nadmerný rozpočtový deficit, ale obe strany nakoniec našli kompromis.Očakáva sa, že na jeseň sa uskutočnia rokovania o verejných výdavkoch medzi Rímom a Bruselom, keď Taliansko vypracuje návrh rozpočtu na rok 2020. Optimizmus podporilo aj vymenovanie Roberta Gualtieriho, veterána Európskeho parlamentu, za nového talianskeho ministra hospodárstva.Ďalší Talian, Paolo Gentiloni, bývalý predseda vlády a minister zahraničných vecí, bol tento týždeň nominovaný na významný post európskeho komisára pre ekonomiku.