Conte: Reforma záchranného fondu eurozóny nepredstavuje hrozbu

Rím 11. decembra (TASR) - Plánované reformy záchranného fondu eurozóny nepredstavujú pre Taliansko žiadnu hrozbu. Vyhlásil to v stredu premiér Giuseppe Conte, ktorý tak odmietol ostrú kritiku opozície na adresu reforiem.Podľa talianskej opozície plánované zmeny v Európskom stabilizačnom mechanizme (ESM) zvýšia pravdepodobnosť, že krajina bude musieť reštrukturalizovať svoj dlh, druhý najvyšší v eurozóne po Grécku.povedal Conte parlamentu pred zasadnutím Európskej rady, ktoré sa uskutoční tento týždeň, aby diskutovalo o reforme. Zopakoval, že Rím nebude súhlasiť so žiadnymi reštrikciami proti bankám, ktoré vlastnia štátny dlh. Conte počas svojho vystúpenia v parlamente ostro odmietol kritiku pravicových strán Liga Severu a Bratia Talianska. Podľa neho sa zdá, že ich cieľom je oslabiť členstvo Talianska v menovom bloku.“ uviedol Conte.Liga a Bratia napadli plánované reformy ESM, ktoré podľa nich otvoria dvere nútenej reštrukturalizácii talianskeho verejného dlhu. To by tvrdo zasiahlo talianske banky a sporiteľov, ktorí investujú do štátnych dlhopisov. Niektorí členovia vládneho Hnutia piatich hviezd však v minulosti vyslovili podobnú kritiku, čo zvýšilo napätie v koalícii, ktorú Hnutie vytvorilo so stredoľavou Demokratickou stranou.Zdá sa však, že zákonodarcovia z oboch koaličných strán si v stredu vydiskutovali svoje rozdielne názory. Súhlasili, že upustia od požiadavky na veto v prípade opatrení, ktoré by mohli uľahčiť dosiahnutie dohody o reštrukturalizácii dlhu. Z konečného uznesenia tak vypustili veto, ktoré by umožnilo individuálnym investorom odkladať akúkoľvek dohodu o reštrukturalizácii tým, že budú požadovať lepšie podmienky.V rámci nového systému tak bude môcť reštrukturalizácia pokračovať po jednom hromadnom hlasovaní držiteľov dlhopisov o všetkých dotknutých cenných papierov, zatiaľ čo doteraz bolo okrem hromadného hlasovania potrebné aj individuálne hlasovanie o jednotlivých dlhopisoch.