Conte sa vyhráža demisiou, od partnerov v koalícii žiada lojalitu

Na archívnej snímke taliansky premiér Giuseppe Conte. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 3. júna (TASR) - Taliansky premiér Giuseppe Conte je pripravený podať demisiu, ak strany vládnej koalície - krajne pravicová Liga Severu (LN) a protisystémové Hnutie piatich hviezd (M5S) - neprestanú so sústavnými hádkami.Vo svojom vyhlásení z pondelka Conte žiada obe politické strany, aby sa rozhodli a oznámili mu, či ešte majú v úmysle plniť koaličnú zmluvu. Conte súčasne upozornil, že ak ju koaliční partneri nemienia plniť, on zloží svoj mandát.vyhlásil Conte.Predsedovia LN a M5S, Matteo Salvini a Luigi Di Maio, sú súčasne aj podpredsedami Conteho vlády. Premiér ich v pondelok požiadal, aby sa urýchlene rozhodli, či chcú predčasné parlamentné voľby, alebo dajú prednosť pokračovaniu súčasnej koalície. Conte dodal, že nemá záujem zotrvať vo svojej funkcii, ak si nebude istý lojalitou strán, ktoré tvoria vládnuť koalíciu.Conte upozornil, že vypracúvanie návrhu štátneho rozpočtu na rok 2020 bude na jeseň tohto roku pre vládu náročným projektom. Uviedol tiež, že Taliansko potrebuje dôveru finančných trhov.Spor v rámci koalície súvisí s minulotýždňovou požiadavkou Európskej komisie, ktorá od Talianska žiada vysvetlenie zhoršenia stavu verejných financií. Ide o krok, ktorý by mohol vyústiť do disciplinárneho konania voči Taliansku.V prípade, že Európska komisia návrh na začatie disciplinárneho konania podá, Taliansko môže podľa agentúry Bloomberg skončiť s pokutou vo výške 3,5 miliardy eur.Podľa ekonomických prognóz Európskej komisie uverejnených na začiatku mája bolo Taliansko najhorším hospodárskym subjektom v eurozóne, s nulovým rastom výrazne pod úrovňou ostatných krajín a s dlhom na rekordnej úrovni.