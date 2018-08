Conte: Vďaka migračnej politike Talianska už more nie je cintorínom

Taliansky premiér Giuseppe Conte. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 9. augusta (TASR) - Taliansky premiér Giuseppe Conte, ktorého vláda začala pôsobiť pred niečo vyše dvoma mesiacmi, vyjadril v stredu hrdosť, pokiaľ ide o doterajšie výsledky jej migračnej politiky. Podľa jeho slov, ktoré citovala tlačová agentúra APA, počet migrantov prichádzajúcich do krajiny poklesol v tomto období o 85 percent oproti porovnateľnému obdobiu predchádzajúceho roka.Dôvodom na hrdosť je to, že, povedal Conte na tlačovej konferencii v Ríme.Taliansko často čelí obviňovaniu, že uzavrelo svoje prístavy pre lode s migrantmi, v skutočnosti však nikdyzachraňovanie migrantov z humanitárnych dôvodov, pokračoval premiér.tvrdí Conte.Podľa premiéra má Taliansko záujem na "riešení prisťahovaleckej problematiky s rozumným prístupom", pričom už dosiahlo ajuzavrel Conte.Nová vláda v Ríme zastáva názor, že Európska únia nepomáha Taliansku zvládnuť nápor desaťtisícov migrantov prichádzajúcich každoročne cez Stredozemné more, predovšetkým z Líbye. Ľudskoprávne organizácie zase kritizujú politiku, na základe ktorej majú migrantov na mori zachraňovať líbyjské pobrežné hliadky. V tomto prípade sa totiž migranti dostanú do táborov v Líbyi, kde sú zadržiavaní v často neľudských podmienkach.