Continental v Púchove obnovil výrobu nákladných pneumatík, o prepúšťaní neuvažuje

17.4.2020 - Spoločnosť Continental v Púchove už obnovila výrobu nákladných pneumatík. Produkcia osobných pneumatík sa opätovne rozbehne od najbližšieho pondelka. Pre agentúru SITA to potvrdila hovorkyňa firmy Katarína Pavlisová."Na obnovenie výroby v našich závodoch vplývajú viaceré faktory, predovšetkým vývoj pandémie Covid-19, obmedzenia štátu, ale taktiež aj dopyt po našich výrobkoch a vývoj zásob. Na základe uvedeného sme 14. apríla 2020 opätovne obnovili výrobu v závode Nákladné pneumatiky, výroba v závode Osobné pneumatiky bude postupne obnovená od 20. apríla 2020," uviedla Pavlisová.Výroba v závode pneumatík pre nákladné autá stála od 27. marca do 13. apríla vrátane. Produkcia pneumatík pre osobné autá od 19. do 22. marca vrátane a následne od 26. marca do 5. apríla."V spoločnosti Continental Púchov je zdravie našich zamestnancov na prvom mieste, pričom sme aj počas odstávky výroby v našich závodoch intenzívne pracovali na potrebných opatreniach, tak aby sa naši zamestnanci mohli opätovne vrátiť na bezpečné pracoviská," priblížila hovorkyňa.Fabrika pritom podľa jej slov v súčasnosti nemá v úmysle znižovať počet zamestnancov. "Monitorovanie a analýzu vývoja úrovne dopytu však intenzívne sledujeme, aby sme v prípade potreby mohli naše kapacity prispôsobiť," dodala Pavlisová.Spoločnosť Continental vyrába v Púchove pneumatiky pre osobné vozidlá, nákladné vozidlá a autobusy a dopravné pásy. Okrem výroby sa Continental v Púchove venuje výskumno-vývojovým aktivitám v modernom Technologickom centre. V súčasnosti spoločnosť Continental v Púchove zamestnáva 4 950 zamestnancov.