COOP Jednota Nové Zámky zavádza platby prostredníctvom QR kódu


new project 5 676x444 16.4.2026 (SITA.sk) - COOP Jednota Nové Zámky pokračuje v systematickej modernizácii svojich služieb a medzi prvými prináša zákazníkom nové riešenie v oblasti bezhotovostných platieb. Inovatívna možnosť úhrady prostredníctvom QR kódu predstavuje významný krok v digitalizácii maloobchodného prostredia a reaguje na rastúce očakávania zákazníkov v oblasti rýchlosti, bezpečnosti a komfortu.


Oficiálne legislatívne spustenie QR platieb na Slovensku je naplánované od 1. mája 2026. COOP Jednota Nové Zámky postupne spúšťa túto službu na všetkých predajniach už v priebehu mesiaca apríl, čím potvrdzuje svoj proaktívny prístup k inováciám a technologickému pokroku.

Jednoduché, rýchle a bezpečné platenie


Podstata platby prostredníctvom QR kódu spočíva v jednoduchom a intuitívnom procese. Zákazník naskenuje unikátny QR kód zobrazený na pokladničnom doklade alebo platobnom termináli pomocou mobilnej bankovej aplikácie a následne platbu autorizuje priamo vo svojom zariadení. Ide o okamžitú bezhotovostnú transakciu typu "z účtu na účet", ktorá eliminuje potrebu použitia platobnej karty či hotovosti. Z hľadiska bezpečnosti ide o vysoko spoľahlivý spôsob úhrady, keďže každý QR kód obsahuje jedinečné údaje viazané na konkrétnu transakciu. V aktuálnej fáze sú QR platby podporované dvomi bankami, Tatra banka a Slovenská sporiteľňa. V budúcnosti sa očakáva rozšírenie spolupráce aj s ďalšími finančnými inštitúciami.

Komfort pre zákazníkov, efektivita pre predajne


Implementácia QR platieb prináša viacero praktických výhod – zrýchlenie procesu platenia, zníženie manipulácie s hotovosťou a rozšírenie možností digitálnych platieb. Zákazníci tak získavajú vyšší komfort a flexibilitu pri nákupe, zatiaľ čo predajne profitujú z efektívnejšieho priebehu obsluhy a modernizácie platobných procesov. "Naším cieľom je dlhodobo zvyšovať kvalitu zákazníckej skúsenosti a prinášať riešenia, ktoré reflektujú aktuálne trendy v maloobchode. Zavedenie QR platieb vnímame ako ďalší krok vpred v rámci digitalizácie našich služieb a modernizácie predajného prostredia," uviedol Štefan Mácsadi, predseda predstavenstva COOP Jednota Nové Zámky.

COOP Jednota Nové Zámky týmto krokom potvrdzuje svoju dlhodobú stratégiu orientovanú na inovácie, technologický rozvoj a zvyšovanie konkurencieschopnosti. Zavádzanie moderných riešení prispieva k budovaniu silnej pozície spoločnosti na dynamicky sa meniacom trhu a zároveň prináša zákazníkom kvalitnejšie a pohodlnejšie služby.

Zdroj: SITA.sk - COOP Jednota Nové Zámky zavádza platby prostredníctvom QR kódu © SITA Všetky práva vyhradené.

