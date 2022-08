COOP Jednota otvorila 21. predajňu Tempo SUPERMARKET, v roku 2022 preinvestuje viac ako 30 miliónov eur

30.8.2022 (Webnoviny.sk) -COOP Jednota v roku 2022 otvorí celkovo 11 predajní a 137 prevádzok zrekonštruuje. V predajniach pribudne 150 pracovných miest. Celková výška investícií do predajnej siete je viac ako 30 miliónov eur.Otvorené prevádzky vo formáte POTRAVINY s rozlohou do 200 m2 a SUPERMARKET s rozlohou od 200 m2 do 1 000 m2 nájdu spotrebitelia v Krásne nad Kysucou, vo Vyhniach, v Ostraticiach, v Podturni, v Divine, v Opoji, v Starom Tekove a v Rakovici. V nových prevádzkach si zákazníci budú môcť vybrať z niekoľkých tisícok sortimentných položiek, ako aj z množstva produktov vlastnej značky, z ktorej 85 % pochádza od slovenských dodávateľov. Tretím formátom predajnej siete je Tempo SUPERMARKET s rozlohou viac ako 1 000 m2, ktoré COOP Jednota Galanta otvorila v auguste v Šali.Najnovšia predajňa vo formáte Tempo v Šali vznikla po modernizácii už existujúceho supermarketu. Vnútorná plocha predajne bola úplne zrekonštruovaná a z pôvodných 400 m2 sa zväčšila na 1 118 m2. Predajňa je vybavená tromi pokladničnými boxami a štyrmi automatickými pokladňami. Disponuje modernými a ekologickými spôsobmi chladenia, mrazenia a vykurovania. Celá budova je zateplená a na vykurovanie využíva systém tepelných čerpadiel. Interiér predajne je vybavený LED osvetlením, v blízkej budúcnosti je naplánovaná inštalácia fotovoltaických panelov. Súčasťou areálu je parkovisko pre 60 áut a štyri nabíjacie stanice pre elektromobily. Zákazníci majú na výber z takmer deväť tisíc produktov, nechýbajú desiatky regionálnych špecialít od lokálnych dodávateľov.Maloobchodná sieť COOP Jednota pokračuje v rekonštrukcii a remodelingu existujúcich predajní počas celého roka. Spotrebné družstvá plánujú zmodernizovať 137 prevádzkových jednotiek. Podľa predbežného plánu ich najviac zrekonštruuje CJ Krupina (34), CJ Žilina (10), CJ Michalovce (8), CJ Námestovo (7), a CJ Žarnovica (7). V uplynulom polroku spotrebné družstvá zrekonštruovali tretinu predajní z celkového plánu. Zákazníkov čakajú zväčšené priestory a s tým súvisiaci širší sortiment, moderný dizajn, technologické inovácie a vyšší komfort nakupovania. COOP Jednota zároveň venuje čoraz väčší priestor oblasti smart automatizície, resp. internetu vecí (IoT), ktorý už rozbehla vo viac ako tristo predajniach. Projektom automatizovaného monitorovania v oblasti potravín pokračuje v ceste modernizácie predajnej siete. Kombináciou získaných dát môže optimalizovať a priamo znižovať spotrebu elektrickej energie, čo následne vplýva nielen na samotné náklady, ale aj na zvýšenú ochranu životného prostredia. Ďalším benefitom je čo najdlhšie udržiavanie čerstvosti a kvality jednotlivých tovarov.Obchodný systém COOP Jednota aktuálne prevádzkuje viac ako 2 000 predajní v takmer 1 500 slovenských obciach a mestách. Širokou dostupnosťou potravín pre obyvateľov potvrdzuje povesť spoločensky zodpovedného predajcu."Našou snahou je posilnenie pozície COOP Jednoty ako lídra na trhu v predaji slovenských potravín a zároveň prehĺbenie konkurenčnej odlišnosti a jedinečnosti systému COOP Jednota na maloobchodnom trhu. Blízkosť k spotrebiteľovi je pre nás veľmi dôležitá, preto prevádzkujeme predajne aj v lokalitách, ktoré pre našu konkurenciu nie sú ekonomicky zaujímavé. Zároveň nám záleží na tom, aby boli naše prevádzky vybavené modernými technológiami a poskytovali pestrý výber slovenských potravín. Maloobchodnú sieť preto neustále modernizujeme, čo pri počte viac ako 2 000 predajní nie je jednoduché. K jednotlivým rekonštrukciám pristupujeme tak, ako nám to momentálna finančná situácia dovoľuje," vysvetlil Ján Bilinský, predseda predstavenstva COOP Jednoty Slovensko.Informačný servis