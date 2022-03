COOP Jednota pomáha Ukrajine priamo na hranici, utečencom poskytla finančnú aj materiálnu pomoc

3.3.2022 (Webnoviny.sk) -"Situáciou sa zaoberáme už od konca minulého týždňa, keď zasadal krízový štáb Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Prostredníctvom spotrebných družstiev COOP Jednota Vranov nad Topľou, COOP Jednota Humenné a COOP Jednota Michalovce sme už v piatok pomohli utečencom na hraniciach. V mene všetkých spotrebných družstiev zároveň Ukrajine pomôžeme finančne," uviedol Ján Bilinský, predseda predstavenstva COOP Jednoty Slovensko a dodal, že slovenský reťazec je v prípade potreby pripravený poskytnúť aj potraviny. "Krízová štáb nás informoval, že potravín je nateraz dostatok, preto našou prioritou zostáva plynulé zásobovanie našich obchodov. Keď si to bude situácia vyžadovať, samozrejme, pomôžeme aj v tomto smere. Sme pripravení darovať vyžiadané potraviny a hygienické potreby do skladu ministerstva pôdohospodárstva na východnom Slovensku. Dôležitá je najmä efektívna koordinácia a kontinuálna pomoc," doplnil J. Bilinský.COOP Jednota zostáva v úzkom kontakte so štátnymi orgánmi, obecnými úradmi, potravinovými samosprávami, charitatívnymi organizáciami, logistickými centrami a dodávateľmi. Dennodenne s miestnymi starostami rieši špecifické potreby obcí v okolí ukrajinskej hranice a operatívne na ne reaguje."Ozbrojený konflikt na Ukrajine sa nás hlboko dotkol. Veríme, že sa situácia čoskoro upokojí. Poskytnutou pomocou sa snažíme prispieť k znížení dopadu tejto ľudskej tragédie. Ďakujem všetkým našim kolegom za obrovské nasadenie a každému, kto nezištne pomáha. Veľmi si vážim, že aj napriek pretrvávajúcej pandémii sa dokážeme všetci zomknúť a prejaviť ľudskosť," dodal predseda predstavenstva COOP Jednoty Slovensko Ján Bilinský.Informačný servis