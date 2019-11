Coop Jednota preberá po skrachovanom reťazci Kačka 40 predajní

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. novembra (TASR) – Najväčší slovenský maloobchodný systém Coop Jednota sa rozšíri. Do svojho portfólia prevezme desiatky predajní skrachovanej siete potravín Kačka. V nových prevádzkach poskytne prácu aj jej bývalým zamestnancom. Prvotné náklady Coop Jednoty súvisiace s rekonštrukciou prevádzkových priestorov presiahnu pol milióna eur. Informovala o tom PR manažérka Coop Jednoty Zuzana Peiger Ačjaková.Väčšina predajní, ktoré v najbližších týždňoch až mesiacoch Coop Jednota otvorí, sa podľa nej nachádza v oblastiach, kde mala Kačka silné zastúpenie, teda v Lučenci a okolí, v Žiline či v Považskej Bystrici. Pokryje však aj oblasť Záhoria, Nových Zámkov a Brezna.ozrejmil Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie Coop Jednota Slovensko, a zdôraznil, že v nových predajniach počítajú aj so zamestnancami zo skrachovanej siete Kačka.uviedol Lellák.Vo väčšine novootvorených prevádzok bude Coop Jednota v podnájme, časť objektov odkúpi. Nová akvizícia so sebou prinesie aj značné výdavky. Len na rekonštrukciu a modernizáciu predajných priestorov vynaložia jednotlivé družstvá zo siete Coop Jednota približne pol milióna eur, ďalšie investície bude predstavovať kúpa vybraných budov, v ktorých sa budú predajne nachádzať.dodal Lellák.Z 26 spotrebných družstiev zaoberajúcich sa obchodnou činnosťou preberie podľa Peiger Ačjakovej predajne po sieti Kačka polovica. Spotrebitelia už v tieto dni môžu nakupovať v dvoch supermarketoch v Považskej Bystrici, v obci Číž a Hrnčiarske Zalužany, v troch predajniach v Žiline, v Banskej Bystrici a v Senici.