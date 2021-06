COOP Jednota prijala výzvu prezidentky, Potravinovej banke Slovenska darovala 12 000 kilogramov potravín pre ľudí v núdzi

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.6.2021 (Webnoviny.sk) - Najväčšia slovenská maloobchodná sieť COOP Jednota rozširuje potravinovú pomoc ľuďom v núdzi. Tradičný predajca prijal oslovenie prezidentky SR Zuzany Čaputovej a Potravinovej banke Slovenska venoval takmer 12 000 kilogramov potravín, ktoré pomôžu tisíckam rodín žijúcich v najmenej rozvinutých okresoch.„Pre COOP Jednotu je pomáhať ľuďom v núdzi úplne prirodzené, veď práve myšlienka vzájomnej pomoci stála za zrodom spotrebného družstevníctva. Keď nás pani prezidentka oslovila s myšlienkou darovania potravín Potravinovej banke Slovenska pre rodiny žijúce v okresoch s náročnejšou sociálnou situáciou, nezaváhali sme ani na chvílu. Tešíme sa, že popri nastavenej spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska a popri dlhodobej regionálnej pomoci zastrešenej našimi spotrebnými družstvami, môžeme prispieť aj mimoriadnym darom takmer 12 000 kg potravín. Výber potravín sme odkonzultovali so samotnou potravinou bankou, aby sme poskytili produkty, ktoré potrebujú najviac. Patrí medzi ne múka, ryža, cestoviny, strukoviny, olej, mix rôznych konzerv a cukrovinky,“ uviedol generálny riaditeľ COOP Jednoty Slovensko Ján Bilinský počas stretnutia s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, riaditeľom Potravinovej banky Slovenska Marekom Urdzíkom a lokálnymi výrobcami.Darované potraviny tvoria produkty privátnej značky COOP Jednoty a brandové výrobky od slovenských dodávateľov.„Aj touto cestou by som sa chcel pani prezidentke poďakovať za angažovanosť v tak dôležitej téme. Rovnako ďakujem pánovi Urdzíkovi a celému tímu Potravinovej banky Slovenska za následne sprostredkovanie darovaných potravín všetkým ľuďom, ktorí ich budú potrebovať. Mnohé domácnosti výrazne pocítili dopad náročného pandemického obdobia, preto som veľmi rád, že im aj touto formou môžeme pomôcť zmierniť následky náročnej ekonomickej situácie,“ dodal Ján Bilinský.Obchodný systém COOP Jednota spolupracuje s Potravinovou bankou Slovenska od roku 2015. Prostredníctvom logistického centra COOP VOZ a.s. pôsobiaceho v Trnave, daruje potravinovej banke v pravidelných týždenných intervaloch najmä chladené výrobky.„Sme veľmi vďační, že dnešným stretnutím rozširujeme našu vzájomnú spoluprácu s COOP Jednotou. Vnímame to aj ako príležitosť odprezentovať našu činnosť a pomôcť ešte väčšiemu počtu ľudí nachádzajúcich sa v zložitej životnej situácii. Z darovaného množstva potravín dokážeme v spolupráci s charitatívnymi organizáciami, krízovými centrami, mestami a obcami nasýtiť približne 53 000 ľudí,“ povedal riaditeľ Potravinovej banky Slovenska Marko Urdzík.Potravinová pomoc sa dostane napríklad k seniorom, jednorodičovským domácnostiam, sociálne slabším rodinám či ľuďom bez domova.Na rokovaní v krízovom centre Za dôstojný život v Lučenci preberala prezidentka Zuzana Čaputová spolu so zástupcami COOP Jednoty Slovensko a lokálnymi výrobcami aj sociálnu otázku a poskytnutie pracovných príležitostí miestnym obyvateľom. Lučenec, ale aj Rimavská Sobota, ktorú prezidentka počas svojej pracovnej cesty navštívila, patria spolu s ďalšími osemnástimi okresmi medzi najmenej rozvinuté okresy SR definované zákonom o podpore najmenej rozvinutých okresov.„Uvedomujeme si, že práve v týchto okresoch je z ekonomických príčin kúpyschopnosť obyvateľstva nízka. Ako spoločensky zodpovedná firma ale považujeme za dôležité zabezpečiť dostupnosť aspoň základných druhov potravín aj obyvateľom týchto miest a obcí. Každou jednou predajňou zároveň poskytujeme pracovné príležitosti. Sme presvedčení, že každé jedno vytvorené pracovné miesto, obzvlášť v regiónoch s najvyššou mierou nezamestnanosti, je nesmierne dôležité,“ dodal generálny riaditeľ COOP Jednoty Slovensko Ján Bilinský.V Rimavskej Sobote, kde miera evidovanej nezamestnanosti podľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (údaj k aprílu 2021) dosahuje 21,05 %, prevádzkuje COOP Jednota 27 predajní a zamestnáva 114 ľudí, v Revúcej s mierou evidovanej nezamestnanosti 20,18 % COOP Jednota prevádzkuje 21 predajní a poskytuje 49 pracovných miest, v Lučenci s mierou evidovanej nezamestnanosti 13,04 % má COOP Jednota ovorených 11 predajní, v ktorých zamestnáva spolu 71 ľudí. Celkovo v dvadsiatich najmenej rozvinutých okresoch Slovenska podľa zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov prevádzkuje COOP Jednota 363 predajní s 1 236 zamestnancami.