COOP Jednota získala ocenenie Inovátor v obchode: Koncept 24/7 mení budúcnosť nakupovania

Koncept COOP Jednota 24/7

Sloboda pre zákazníka, zamestnanca, komunitu

Kategória odbornej poroty – Inovátor v obchode

30.4.2025 (SITA.sk) -COOP Jednota je prvým reťazcom na Slovensku, ktorý zákazníkom sprístupnil predajne v režime 24/7. Nákup je možný aj mimo tradičnej otváracej doby vďaka aplikácii COOP Jednota Klub, ktorá overí totožnosť zákazníka a vygeneruje QR kód pre vstup do predajne. Bezpečný a plynulý chod predajní zabezpečuje pokročilý kamerový systém s využitím umelej inteligencie. Koncept prináša výhody nielen zákazníkom, ktorí získavajú flexibilitu pri nákupoch, ale aj obchodníkom a zamestnancom – umožňuje optimalizáciu nákladov, podporuje udržateľnosť a dostupnosť predajní aj v menších obciach.Na úspešnej realizácii projektu COOP Jednota 24/7 sa podieľajú aj partneri Mastercard a UniCredit Bank. Vďaka ich technologickým a finančným riešeniam je zabezpečený bezproblémový priebeh bezhotovostných platieb, ktoré sú kľúčovou súčasťou fungovania predajní v automatizovanom režime.COOP Jednota zdôrazňuje, že koncept 24/7 nevychádza len z technologického pokroku, ale predovšetkým zo snahy byť bližšie k ľuďom a prispôsobiť sa ich potrebám. "COOP Jednota 24/7 nie je len o technológii – je o blízkosti k ľuďom. Naše predajne sú počas dňa živými komunitnými miestami s prítomnosťou zamestnancov. Po ich zatvorení plynulo prechádzajú do automatizovaného režimu, aby zostali zákazníkom dostupné vždy, keď to potrebujú – večer, cez víkend či počas sviatkov. Nový koncept predajní 24/7 prináša slobodu zákazníkom, zamestnancom i komunite," uviedla Renáta Peťovská, riaditeľka sekcie obchodu a rozvoja maloobchodnej siete COOP Jednota Slovensko.Aktuálne funguje na Slovensku už desať predajní COOP Jednota v režime 24/7, a to v lokalitách Šalgočka, Šaľa, Nové Zámky, Handlová, Rabča, Senica, Prievidza, Šurany, Sládkovičovo a Námestovo (časť Čerchle). COOP Jednota plánuje v najbližšom období pokračovať v rozširovaní tohto konceptu aj do ďalších regiónov.Kategória Inovátor v obchode v súťaži Mastercard Obchodník roka 2024 oceňuje spoločnosti, ktoré v minulom roku priniesli na slovenský trh tie najodvážnejšie a najprogresívnejšie inovácie. Či už išlo o nové technológie prínosné pre zákazníkov i firmy, inovatívne predajné koncepty, revolučné platobné systémy alebo projekty zamerané na praktické využitie princípov ESG. Odborná porota starostlivo posúdila všetky projekty a vybrala troch finalistov – COOP Jednota Slovensko, Munch Europe a Niceboy. Finalisti sa predstavili verejnosti na najväčšej obchodnej konferencii na Slovensku New Retail Summit. Víťaza zvolili účastníci konferencie svojím hlasovaním, pričom ocenenie získala spoločnosť COOP Jednota Slovensko.Informačný servis