Copa America: Argentína na úvod podľahla Kolumbii

Lionel Messi, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP



Copa America



A-skupina



Porto Alegre



Venezuela - Peru 0:0



ČK: 75. Mago (Ven.) po 2. ŽK







B-skupina



Salvador



Argentína - Kolumbia 0:2 (0:0)



Góly: 71. Martinez, 86. D. Zapata



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sao Paulo 15. júna (TASR) - Futbalistom Argentíny nevyšiel vstup do 46. ročníka Copa America, vo svojom úvodnom zápase v B-skupine prehrali s Kolumbiou 0:2.rozhodli o svojom triumfe v záverečnej dvadsaťminútovke, v 71. minúte otvoril na štadióne v Salvadore skóre Roger Martinez, v 86. minúte poistil víťazstvo Duvan Zapata.Kolumbia dokázala zdolať Argentínu po dlhých 12 rokoch.prehrali svoj úvodný zápas na juhoamerickom šampionáte prvýkrát od roku 1979.povzdychol si kapitán argentínskej reprezentácie Lionel Messi." citovala agentúra AFP kanoniera FC Barcelona, ktorý by na tohtoročnom šampionáte rád ukončil čakanie na prvú významnú trofej v národnom drese.Tridsaťjedenročný útočník mal sám dobrú možnosť zapísať sa do streleckej listiny, ale hlavičkou namieril vedľa.dodal Messi.Oba góly Kolumbie strelili náhradníci.spokojne konštatoval autor druhého gólu Zapata, útočník Atalanty Bergamo.vyslovil sa tréner Kolumbie Carlos Queiroz. Jeho mužstvo sa najbližšie stretne v skupine s Katarom (v stredu 23.30 SELČ), Argentína narazí na Paraguaj vo štvrtok o 2.30.V súboji A-skupiny sa dokázala Venezuela s desiatimi hráčmi ubrániť tlaku Peru a uhrala v Porto Alegre bezgólovú remízu.