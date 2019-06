Copa America: Peru zdolalo Uruguaj

Na snímke hráč Uruguaju Luis Suarez. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Copa America - štvrťfinále:



Salvador



Uruguaj - Peru 0:0, 4:5 rozstrel z 11 m



Salvador 29. júna (TASR) - Futbalisti Peru postúpili do semifinále Copa America. V sobotňajšom štvrťfinálovom dueli v Salvadore zdolali Uruguaj 5:4 v rozstrele z 11 m, keď sa po riadnom hracom čase skončil duel bez gólov. V tejto fáze kontinentálneho šampionátu sa nehralo predĺženie. V boji o postup do finále narazia na obhajcu titulu Čile.Rekordný 15-násobný juhoamerický šampión Uruguaj sa dokázal dostávať do šancí, ale nedarilo sa mu ich premieňať. Cavani v prvom polčase a Godin v druhom polčase pálili v dobrých pozíciách len vysoko nad. Uruguaju neuznal rozhodca tri góly de Arrascaetu, Cavaniho a Suareza pre ofsajdy, dvakrát si to aj nechal potvrdiť od VAR. Zverenci trénera Oscara Tabareza napokon neprešli cez rozstrel, v ktorom hneď na začiatku zaváhal Suarez a to sa ukázalo ako rozhodujúce. V úvodnom semifinále sa stretnú domáci Brazílčania s rivalom z Argentíny. Až tri štvrťfinále tohtoročného turnaja rozhodol rozstrel z 11 m.