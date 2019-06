Copa America štartuje bez Neymara, Argentína bude s Messim

Lionel Messi počas zápasu v prípravom zápase v Madride medzi Argentínou a Venezuelou, 22. marca 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Program:

A-skupina:



15. júna:



02.30 Brazília - Bolívia



21.00 Venezuela - Peru



18. júna:



23.30 Bolívia - Peru



19. júna:



02.30 Brazília - Venezuela



22. júna:



21.00 Peru - Brazília



21.00 Bolívia - Venezuela

B-skupina:



16. júna:



00.00 Argentína - Kolumbia



21.00 Paraguaj - Katar



19. júna:



23.30 Kolumbia - Katar



20. júna:



02.30 Argentína - Paraguaj



23. júna:



21.00 Katar - Argentína



21.00 Kolumbia - Paraguaj

C-skupina:



17. júna:



00.00 Uruguaj - Ekvádor



18. júna:



01.00 Japonsko - Čile



21. júna:



01.00 Uruguaj - Japonsko



22. júna:



01.00 Ekvádor - Čile



25. júna:



01.00 Čile - Uruguaj



01.00 Ekvádor - Japonsko

štvrťfinále:



28. júna:



02.30 víťaz A-skupiny - tretí B-skupiny/tretí C-skupiny



21.00 druhý A-skupiny - druhý B-skupiny



29. júna:



01.00 víťaz B-skupiny - druhý C-skupiny



21.00 víťaz C-skupiny - tretí A-skupiny/tretí B-skupiny



semifinále:



3. júla:



02.30 víťaz 1. štvrťfinále - víťaz 2. štvrťfinále



4. júla:



02.30 víťaz 3. štvrťfinále - víťaz 4. štvrťfinále

o bronz:



6. júla o 21.00





finále:



7. júla o 22.00

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sao Paulo 13. júna (TASR) - Už 46. edícia juhoamerického futbalového šampionátu Copa America odštartuje v sobotu ráno SELČ súbojom domácej Brazílie s Bolíviou v A-skupine. Na turnaji, ktorý sa bude konať v termíne 15. júna - 7. júla na šiestich štadiónoch v piatich mestách Sao Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre a Salvador, obhajuje titul dvojnásobný úradujúci šampión Čile.Pre fanúšikov je smutnou správou absencia zraneného hviezdneho domáceho útočníka Neymara. Ďalším silným leitmotívom podujatia bude očakávanie, či sa argentínskemu útočníkovi Lionelovi Messimu podarí konečne získať prvú veľkú trofej aj v národnom mužstve. Pôvodne sa Copa 2019 mala konať v Čile a v roku 2015 v Brazílii, ale už v roku 2012 si obe krajiny turnaje vymenili, keďže Brazília hostila v roku 2013 Pohár konfederácií FIFA, v 2014 futbalové MS, resp. v roku 2016 OH. Tento rok sa naposledy bude hrať v nepárnom roku a v tomto formáte. V budúcom roku sa prvýkrát bude hrať vo dvoch krajinách - Argentíne a Kolumbii (12. júna-12. júla). Formát sa zmení na dve šesťčlenné skupiny v piatich argentínskych, resp., štyroch kolumbijských mestách a termín už následne nabehne na riadny štvorročný cyklus. V roku 2024 sa bude Copa hrať v Ekvádore.V A-skupine sa domáci výber skonfrontuje s Bolíviou, Venezuelou a Peru, v B-skupine Argentína s Kolumbiou, Paraguajom a pozvaným úradujúcim ázijským šampiónom Katarom a v C-skupine Čile s Uruguajom, Ekvádorom a ďalším pozvaným hosťom z Japonska. Do štvrťfinále postúpia prví dvaja zo skupiny a najlepší dvaja z tretích miest. Finále sa bude hrať na Maracane v Riu. V prípade, že sa štvrťfinálové súboje skončia nerozhodne nepredlžuje sa, ale hneď nasleduje rozstrel z 11 m. V semifinále, v súboji o bronz aj finále sa v prípade remízy po 90 minútach už predlžuje.Argentína naposledy vyhrala Copu v roku 1993, celkovo má na konte 14 triumfov, o jeden menej ako rekordér z Uruguaja. Pred rokom na MS v Rusku výber okolo kapitána Messiho neprerazil, o to viac po tom túži teraz na pôde úhlavného rivala.citovala agentúra DPA 32-ročného Messiho, ktorý síce má na konte olympijské zlato z roku 2008, ale vo finále MS 2014 v Brazílii prehral s Nemeckom 0:1 po predĺžení. O rok Argentína s Messim neuspela vo finále Copa, keď ju v rozstrele z 11 m zdolalo domáce Čile. Situácia sa zopakovala aj o rok, keď opäť v rozstrele vo finále Copa America Centenario v USA uspelo Čile na štadióne MetLife v New Jersey. Tréner Argentíny Lionel Scaloni má k dispozícii mladý tím, ale aj skúsených hráčov ako Sergio Agüero z Manchestru City či Angel Di Maria z Paríža Saint-Germain.