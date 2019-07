COPA AMERICA: Tite žiadal po triumfe viac rešpektu pre Brazíliu

Brazílsky tréner Tite (vpravo), archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rio de Janeiro 8. júla (TASR) - Podľa trénera brazílskej futbalovej reprezentácie Titeho je víťazstvo jeho tímu na Copa America nedocenené pre výroky o korupcii na turnaji. Brazília na domácej pôde triumfovala vo finále nad Peru 3:1, no záverečnú fázu šampionátu zatienili najmä slová argentínskeho kapitána Lionela Messiho, ktorý bojkotoval odovzdávanie bronzových medailí a skritizoval Juhoamerickú futbalovú konfederáciu (CONMEBOL).Velikán futbalovej éry sa obul do rozhodcov po semifinálovej prehre s Brazíliou 0:2 a svoje vylúčenie v súboji o bronz proti Čile (2:1) označil za odvetu zo strany kontinentálnej organizácie.zdôraznil Tite, podľa ktorého sa vo finále na Maracane nemala kopať jedenástka v prospech Peru, ktorou Paolo Guerrero vyrovnal na 1:1:Brazílsky stredopoliar Casemiro, ktorý sa aj na klubovej úrovni ako hráč Realu Madrid stretáva s Messim ako s najväčším rivalom z tímu FC Barcelona, sa odmietol zapojiť do názorovej výmeny:K Titemu sa však pridal kouč Peru a Messiho krajan Ricardo Gareca:Peruánska reprezentácia čaká na juhoamerický titul od roku 1975, no napriek neúspechu v záverečnom zápase je podľa Garecu na správnej ceste. Pre oboch finalistov bol kontinentálny šampionát zadosťučinením po vlaňajších MS v Rusku, kde Brazília ako tradičný spolufavorit vypadla vo štvrťfinále a Peru skončilo už v základnej skupine.povedal pre agentúru AFP Gareca, ktorého zverenci podľahli usporiadateľskej krajine v skupinovej časti vysoko 0:5.Šesťdesiatjedenročný Argentínčan si nemyslí, že Peru sa stalo prekvapením Copa America, hoci si môže vyberať z menšieho okruhu futbalistov:Útočníka Edisona Floresa stále hnevali reakcie v domovskej krajine po prehre v prvom dueli s Brazíliou: