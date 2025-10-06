|
Čoraz viac bánk využíva kryptomeny ako zábezpeku pri hypotékach
Kedysi bol nákup krypta pre banky podobný problém ako hazard, dnes sa trend obracia Na Slovensku si už tiež možno požičať peniaze proti záložke ...
Zdieľať
6.10.2025 (SITA.sk) -
Vzťah hypotekárnych bánk a ich klientov, ktorí používajú krypto, prechádza zásadnými zmenami. Kým v minulosti banky považovali obchodovanie s kryptomenami za podobne rizikovú činnosť ako napríklad stávkovanie, v súčasnosti stále viac moderných bankových inštitúcií prichádza s produktmi a riešeniami, ktoré umožňujú využiť kryptomeny ako zábezpeku pri hypotékach. Vyplýva to z analýzy kryptomenovej burzy BITmarkets, ktorá hypotekárne riešenia s využitím krypta našla nielen v USA, ale aj v Japonsku, Singapure a Švajčiarsku.
V európskych štátoch vrátane Slovenska stále prevláda konzervatívny prístup tradičných bánk k podmienkam získania a financovania hypoték. Posun v poslednej dekáde nastal v tom, že pri transakčnej analýze účtov, ktorou banky preverujú klienta, banky vo väčšine prípadov klientov za nákupy a predaj kryptomien nepenalizujú.
Využívanie kryptomien ako zabezpečenie úveru na bývanie (tzv. kolaterál) je však len na začiatku. Progresívne banky, ktoré krypto akceptujú pri hypotékach, analýza našla predovšetkým v USA, ale takisto aj v Singapure (DBS Bank), Japonsku (Mizuho Bank, SBI Sumishin Net Bank) a vo Švajčiarsku (AMINA Bank).
V USA však už začiatkom roku 2022 fintechová a realitná spoločnosť Milo oznámila, že začne poskytovať hypotéky zabezpečené bitcoinom. Vtedajší šéf spoločnosti Milo, Josip Rupena, uviedol, že klienti budú môcť vďaka tomu získať hypotekárny úver za nižšie úrokové sadzby.
Tento smer v USA hrá do karát špecializovaným fintechovým spoločnostiam, ktoré sa zameriavajú priamo na poskytovanie hypoték krytých kryptomenami. Okrem spoločnosti Milo ide napríklad o Ledn, Nexo, Salt alebo banku Mercury, ktorá sa sústreďuje na biznisovú klientelu a najmä startupy.
Nezostávajú však bokom ani veľké zavedené bankové domy. Tak napríklad investičná banka Goldman Sachs začala akceptovať bitcoin ako kolaterál už v roku 2022. Tento rok v júni sa ďalšia americká banka JPMorgan Chase vyjadrila, že taktiež začne poskytovať úvery zabezpečené kryptomenami a že pri posudzovaní bonity klientov bude započítavať aj ich majetok držaný v kryptomenách.
"Kryptomeny sú aktuálne akceptované legislatívou aj širokou skupinou investorov na čele s najväčšími fondami ako plnohodnotné finančné aktívum. Je preto úplne logické, že sa budú v stále väčšej miere využívať aj ako protihodnota pri úveroch. Očakávam, že tento trend sa pomerne rýchlo rozšíri zo Spojených štátov aj do Európy", hovorí Ali Daylami, hlavný analytik BITmarkets.
Výrazným krokom k posilneniu úlohy kryptomien pri poskytovaní úverov na bývanie je v USA aktuálny návrh zákona o hypotékach, ktorý by nariaďoval zahrnúť kryptomenové aktíva žiadateľov o hypotekárny úver do posudzovania ich spôsobilosti takýto úver získať.
Návrh koncom júla predložila americká senátorka Cynthia Lummisová. Zákon smeruje na Kongresom založené spoločnosti Fannie Mae a Freddie Mac s cieľom zabezpečiť stabilitu, likviditu a dostupnosť hypoték na americkom trhu. Obe agentúry majú pripraviť návrhy, ako kryptomeny započítavať do majetku žiadateľov o hypotekárne úvery.
Fannie Mae a Freddie Mac by následne mali uznávať kryptomeny, ktoré sú držané na amerických regulovaných burzách, ako súčasť majetku žiadateľov o hypotéku. Tí by ich tým pádom mohli využiť na posilnenie bonity, bez toho aby ich museli predávať a prevádzať na doláre.
Nové pravidlá sa budú musieť vysporiadať najmä s volatilitou hodnoty kryptomien, pretože prudký pokles ich hodnoty by mohol znamenať, že bonita prestane stačiť a dlžník môže mať problémy. Pravdepodobne to však bude mať jednoduché riešenie – stačí držať výrazne viac kryptomien, než je nevyhnutné. Podobne to rieši aj česko-slovenský startup Firefish, ktorý poskytuje pôžičky proti záložke bitcoinu. Súčasne však musí ísť o kryptomeny, ktoré sú obchodované na burze.
Faktorom rýchleho prieniku krypta do hypoték je neustále rastúci význam kryptoaktív v investičnom portfóliu drobných aj väčších investorov. Ďalšou zjavnou realitou je, že tradičné bankové domy už teraz v tejto oblasti čelia veľkej konkurencii zo strany menších nebankových fintechových spoločností. V konečnom dôsledku môže z tohto vývoja ťažiť predovšetkým koncový klient, ktorému sa dostupnosť úverových produktov zväčší a ich ponuka výrazne rozšíri.
BITmarkets je kryptomenová burza, ktorá ponúka podporu 24 hodín denne, 7 dní v týždni vo viac ako 10 jazykoch. Investori sa môžu zapojiť do obchodovania s viac ako 200 kryptomenami a získať prístup k denným trhovým analýzam a rôznorodým vzdelávacím materiálom. Bezpečnosť je pre BITmarkets tou najvyššou prioritou, a preto je 99,9 % klientskych prostriedkov uchovávaných v cold storage. BITmarkets naďalej mení spôsob, akým retailoví aj inštitucionálni klienti pracujú s digitálnymi aktívami, so zameraním na to, aby boli kryptomeny dostupnejšie, zrozumiteľnejšie a lepšie prepojené so širším finančným svetom. Ďalšie informácie o licenčnom a regulačnom rámci BITmarkets a všeobecné informácie a kontaktné údaje nájdete na adrese www.bitmarkets.eu alebo na stránke burzy na CoinMarketCap.com.
Tagy: Hypotéka Kryptomeny PR
