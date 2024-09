Čoraz viac ľudí je ochotných odpustiť neveru. Odborníci to nazývajú aj trendom tolyamórie

6.9.2024 (SITA.sk) -Posledné roky priniesli množstvo nových foriem otvorených vzťahov, ktoré sa viac-menej vzďaľujú od monogamie. Ľudia už poznajú napríklad polyamóriu – vzťah, v ktorom sa obe strany dohodnú, že budú mať viac ako jedného partnera. A práve z názvov "polyamória" a "tolerantnosť" sa skladá takzvaná tolyamória. "Ľudia prijmú neveru svojho partnera nie ako súčasť dohody, ale skôr ako osobnú rezignáciu. Jeden z páru podvádza, a aj keď o tom druhý vie, a v podstate to neschvaľuje, doma o tom nehovoria a neriešia to," vysvetľujeodborníčka z e-shopu www.ruzovyslon.sk ktorý predáva erotické pomôcky a zaoberá sa zdravou sexualitou.Podľa amerického publicistu a mediálneho experta Dana Savagea, ktorý tento termín vytvoril, tolyamorizmus znamená, že človek je ochotný zatvárať oči pred krátkym románikom svojho partnera, pretože vzťah funguje a nechce ho stratiť. "Medzi takéto príklady patria významné páry, ako je bývalý prezident Bill Clinton a bývalá ministerka zahraničných vecí Hillary Clintonová. Cameron a Daphne, ktorých hrajú Theo James a Meghann Fahy vo filme Biely lotos, sú tiež ukážkovými príkladmi tolyamórie. Pár mal mimomanželské aféry s inými partnermi, a hoci o tom obaja vedeli, nemali žiadne obavy," hovorí vzťahová koučka a výskumníčkaa dodáva, že tieto vzťahy sú čoraz bežnejšie.Ľudia v tolyamornom vzťahu nechcú otvorený vztah, a zároveň nechcú, aby sa ich vzťah skončil. Preto sú ochotní do určitej miery znášať neveru a tolerovať ju. Či už ide o emocionálne podvádzanie, príležitostný sex, flirtovanie alebo platený sex, tolyamória vyžaduje, aby človek akceptoval, že jeho partner sa zapája do sexuálnych aktivít mimo ich vzťahu. "Ľudia v tolyamornom vzťahu sa preto zameriavajú na všetky spôsoby, akými im partner prejavuje lásku. V tomto type vzťahu je často obojstranný prospech – či už ide o vzájomnú starostlivosť, finančné alebo emocionálne zabezpečenie," hovorí Veronika Kubíčková.Informačný servis