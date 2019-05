Čoraz viac mladých Slovákov využíva „mama hotel“, na vlastné bývanie nemajú peniaze

BRATISLAVA 19. mája - Nedostatok financií na osamostatnenie sa tlačí mladých ľudí čoraz viac k žitiu s rodičmi. V rámci 28 krajín Európskej únie v priemere zhruba tretina mladých vo veku 25 až 34 rokov žije s rodičmi.

Osamostatňujú sa stále neskôr



Ako uviedla analytička Slovenskej sporiteľne Lenka Buchláková vychádzajúc z aktuálnych údajov Eurostatu, Slovensko v tejto štatistike je na druhom mieste.



„Mladí sa osamostatňujú stále neskôr. Súvisí to najmä s financiami. Mnohí majú problém byť finančne nezávislí do tridsiatky,“ skonštatovala Buchláková.



Väčší počet mladých, ktorí majú tendenciu zostať dlhšie s rodičmi, možno podľa analytičky vysvetliť tým, že mnohí končia vyššie odborné vzdelávanie vo vyššom veku, ale v osamostatnení im bránia aj zvýšené náklady na prenájom alebo kúpu vlastnej nehnuteľnosti.



Mladí Chorváti si držia prvenstvo, s vekom odchodu z rodičovského hniezda na úrovni 31,8 rokov. Na Slovensku sa to pohybuje na úrovni 31 rokov.

Trend v krajinách Európskej únie

Najmenej mladých žijúcich u rodičov je v Dánsku, vo Fínsku či Švédsku, pričom v týchto krajinách je to podiel do 6 % mladých. Chorváti majú až 60 % mladých vo veku 25 až 34 rokov neosamostatnených žijúcich s rodičmi. Na Slovensku je to 57 %. Za Slovenskom skončili Gréci s vyše 56-percentným podielom mladých žijúcich s rodičmi.Čoraz vyšší vek odchodu mladých z rodičovského hniezda je trendom v mnohých krajinách EÚ. V priemere k tomu dochádza vo veku 26 rokov. Mnoho mladých na Slovensku sa nedokáže osamostatniť, keďže štátna politika v oblasti nájomného bývania pre mladých podľa Buchlákovej stagnuje.„Ak chcú vlastné bývanie, narážajú na mnoho komplikácií. Národná banka Slovenska sprísnila podmienky na získanie hypotéky, pričom je potrebné mať nasporených minimálne 10 % z ceny nehnuteľnosti,“ uviedla Buchláková.