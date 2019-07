Čoraz viac nemeckých firiem chce skrátiť pracovný čas

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 4. júla (TASR) - Podiel nemeckých firiem, ktoré plánujú v nasledujúcich troch mesiacoch zaviesť kratší pracovný čas, dosiahol najvyššiu úroveň za 6,5 roka. Uviedol to vo štvrtok nemecký ekonomický inštitút Ifo.Prieskum ukázal, že skrátený pracovný čas známy ako Kurzarbeit plánuje do troch mesiacov zaviesť zhruba 8,5 % nemeckých výrobných podnikov. V rovnakom období minulého roka sa takto rozhodlo iba 2,6 % podnikov. Súčasný podiel je najvyšší od začiatku roka 2013.Navyše Kurzarbeit už má v tomto období zavedený 3,8 % nemeckých výrobných podnikov. To je najvyšší podiel od polovice roka 2013. Na porovnanie, koncom roka 2017 dosahovali nemecké výrobné podniky so skráteným pracovným časom len 0,4-percentný podiel.povedal Timo Wollmershäuser, šéf ekonomických prognóz Ifo. Nemecký priemysel sa od polovice minulého roka nachádza v recesii. Kratší pracovný čas je tak šancou pre firmy udržať si kvalifikovaných ľudí aj napriek ekonomicky zložitému obdobiu.