Corbyn a Farage kritizovali Johnsonov návrh dohody o brexite

Londýn 2. októbra (TASR) - Líder britskej opozičnej Labouristickej strany Jeremy Corbyn označil v stredu nové návrhy premiéra Borisa Johnsona, týkajúce sa odchodu Británie z Európskej únie, za horšie ako plán bývalej premiérky Theresy Mayovej. Informovala o tom stanica Sky News.Johnson v stredu Bruselu navrhol, aby sa v dávnejšie finalizovanej dohode medzi Britániou a EÚ nahradila tzv. írska poistka, ktorej cieľom je zabrániť zavedeniu režimu tvrdej hranice medzi Írskou republikou a britskou provinciou Severné Írsko. Európsku komisiu požiadal, aby sa jeho novým plánom zaoberala, a varoval, že brexit bez dohody by predstavovalpovedal Corbyn a dodal, že návrh Britániu dostane do stavu deregulácie a podkope aj Veľkopiatkovú dohodu.Corbyn podľa svojich slov nie je presvedčený, že sa plán podarí schváliť do konca októbra. Líder labouristov vyjadril presvedčenie, že Johnson veľmi dobre vie, že je nepravdepodobné, že jeho návrh bude schválený.Líder britskej Strany brexitu Nigel Farage povedal, že Johnson chce zmeniť len jednu časť dohody o odchode Británie z EÚ.povedal a dodal, že je toPodľa Johnsonovho stredajšieho plánu by mala Británia - Anglicko, Wales a Škótsko - dosiahnuť obchodnú dohodu s EÚ do konca roka 2020. Severné Írsko by opustilo colnú úniu EÚ, ale aj ďalšie štyri roky by bolo naďalej viazané smernicami jednotného trhu, čo sa týka poľnohospodársko-potravinárskych výrobkov a priemyselného tovaru. Potom by sa Severné Írsko rozhodlo, či sa chce aj ďalej riadiť pravidlami EÚ, alebo sa vytvoríPôvodnú dohodu, ktorú Dolnej snemovni britského parlamentu predložila Johnsonova predchodkyňa Theresa Mayová, poslanci trikrát odmietli.