Corbyn i Johnson spustili kampaň pred predčasnými voľbami

Jeremy Corbyn, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 31. októbra (TASR) - V deň, keď malo Spojené kráľovstvo vystúpiť z Európskej únie, odštartovali líder opozičnej Labouristickej strany Jeremy Corbyn a šéf Konzervatívnej strany a zároveň premiér Boris Johnson vo štvrtok predvolebnú kampaň pred predčasnými voľbami vypísanými na 12. decembra, píše agentúra Reuters.Corbyn i Johnson vo štvrtok predstavili svoje úplne odlišné vízie pre ďalšie smerovanie Británie, piatej najväčšej ekonomiky sveta.Podľa Corbyna sú tieto voľby príležitosťou, ktorá prichádza raz za jednu generáciu, zvrhnúťSedemdesiatročný politický veterán v prejave pred členmi strany navrhol znárodnenie železničných, poštových a vodohospodárskych služieb a oveľa vyššie dane pre bankárov, ktorí urobili z Londýna hlavné mesto prominentného finančného kapitálu.Corbyn tiež spomenul zástupcov tohto, ktorými sú podľa neho veľkostatkár Hugh Grosvenor, podnikateľ Mike Ashley, výkonný riaditeľ spoločnosti Ineos Jim Ratcliffe, finančník Crispin Odey či americký mediálny magnát Rupert Murdoch.Agentúra Reuters vo svojom komentári napísala, že nadchádzajúce voľby - v Británii prvé decembrové od roku 1923 - budú jedny z najťažších. Naťahovanie okolo brexitu totiž vyčerpalo a rozzúrilo voličov, pričom narušilo ich lojalitu k dvom hlavným politickým stranám.Johnson tvrdí, že plán labouristov usporiadať ďalšie referendum o členstve Británie v Únii a možnosť, že by súhlasili s ďalším referendom o škótskej nezávislosti, môže viesť k rozdeleniu Spojeného kráľovstva.povedal Johnson v poznámkach, ktoré poskytol jeho úrad.uviedol britský premiér.Johnson súhlasil v pondelok s odkladom tzv. brexitu o tri mesiace. Povedal však, že je to proti jeho vôli, a vyzval Európsku úniu, aby už Británii neposkytla ďalší odklad. Zvyšné členské štáty Európskej únie schválili v pondelok odklad odchodu Británie do 31. januára 2020. Británia však môže vystúpiť z Únie aj skôr.Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu v utorok večer schválili konanie predčasných parlamentných volieb 12. decembra. Úspešné hlasovanie nasledovalo po mesiacoch patovej situácie v britskom parlamente v otázke brexitu, teda vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie.Podľa posledných prieskumov by Johnsonovi konzervatívci mohli v decembrových voľbách získať najmenej 35 percent hlasov.Parlamentné voľby sa v Británii naposledy uskutočnili v júni 2017, predtým to bol máj 2015. Občania v referende v júni 2016 zahlasovali za vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ.